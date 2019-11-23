«Факел» проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:2 в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ. По ходу матча четыре болельщика выбежали на поле и подрались с игроками «Факела».

Фанаты «Факела» выбежали на поле и подрались с игроками в матче ФНЛ

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