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Краснодар — ЦСКА
сегодня
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.
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Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА в знак протеста

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Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА

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Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА в знак протеста

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Активные фанаты «Краснодара» поддержат остальных и покинут игру с ЦСКА на 30-й минуте

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