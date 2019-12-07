РПЛ
РИА НовостиФанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА
Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.
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Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу
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Строительство «Северного потока-2» ускорилось
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Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
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Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи
Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
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В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки
В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
Футбол
Фанаты ФК «Ростов» покинут стадион на 30-й минуте матча со «Спартаком»
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о своей возможной отставке.
Политика
В Киеве предупредили о массовых акциях в день «нормандского саммита»
Проведение нескольких массовых акций ожидается 8 и 9 декабря в Киеве, количество заявленных участников составляет несколько десятков тысяч человек, сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.
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Традиция зажигания огней на рождественской ёлке у Белого дома ведет свое начало с 1923 года, когда президент Калвин Кулидж зажег гирлянду из 2,5 тысячи красных, белых и зеленых огней.
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Сегодня же стало известно, что Марина действительно выходит замуж.
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Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник
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США обвинили российские ПВО в уничтожении беспилотника над Ливией
Африканское командование ВС США (AFRICOM) считает, что Россия сбила в ноябре американский безоружный беспилотник над Ливией, сообщает Reuters.
Общество
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Футбол
Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу
Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times.
Общество
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Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
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На телешоу "Голос" исполнитель из команды Сергея Шнурова Арсений Курчанин во время своего выступления насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
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В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
Хоккей
Полиция задержала автобус с фанатами «Трактора» по пути в Магнитогорск
Спорт
Россия обыграла Швецию на Чемпионате мира по гандболу
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Президент «Оренбурга»: «Информация о том, что команду возглавит Кирьяков, не соответствует действительности»
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев опроверг информацию о том, что команду возглавит Сергей Кирьяков.
Политика
Ополченцы ДНР передали Украине тело погибшего подполковника «Альфы»
В субботу, 7 декабря, представители Народной милиции ДНР передали украинской стороне тело подполковника СБУ Дмитрия Каплунова, погибшего на днях во время диверсионной вылазки.
Политика
Парубий объяснил, почему оппозиция собирает людей на Майдане
Депутат «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что людей на Майдане накануне саммита «нормандской четверки» собирают, поскольку перед переговорами в Париже не посоветовались с оппозицией.
Общество
МВД не поддержало снижение нештрафуемого порога превышения скорости
Министерство внутренних дел РФ не поддержали инициативу по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 до 10 километров в час.
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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Как прошла короткая программа женщин в финале Гран-при
Алёна Косторная выиграла короткую программу с мировым рекордом, набрав 85,45 балла.