Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.

Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА

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