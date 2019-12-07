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Краснодар — ЦСКА
сегодня
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.
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