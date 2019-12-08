Фанаты «Крыльев Советов» и «Урала» покинули трибуны на 30-й минуте очного матча 19-го тура РПЛ, сообщает твиттер екатеринбуржцев. Таким образом они поддержали акцию солидарности с ультрас «Спартака», которые были задержаны в Санкт-Петербурге.

Фанаты «Крыльев Советов» и «Урала» покинули стадион в знак протеста

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