РПЛ
MetaratingsФанаты «Крыльев Советов» и «Урала» покинули стадион в знак протеста
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Никита Чернов
|21′
|26′
Артем Фидлер
|43′
Павел Погребняк
|50′
Павел Погребняк
|53′
Вараздат Ароян
|54′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Александр Гацкан
Деян Радоньич
|55′
Антон Терехов
Дмитрий Кабутов
|61′
Срджан Мияйлович
|63′
Деян Радоньич
|64′
|69′
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
Александр Анюков
|78′
|83′
Отман Эль-Кабир
Александр Соболев
|87′
|90′+3′
Михаил Меркулов
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
22
Анюков
50
Карпов
3
Чернов
2
Полуяхтов
17
Зиньковский
20
Мияйлович
40
Тимофеев
9
Радоньич
77
Кабутов
7
Соболев
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
27
Меркулов
14
Бавин
44
Егорычев
10
Бикфалви
6
Аугустыняк
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
2 ×
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Фанаты «Крыльев Советов» и «Урала» покинули трибуны на 30-й минуте очного матча 19-го тура РПЛ, сообщает твиттер екатеринбуржцев. Таким образом они поддержали акцию солидарности с ультрас «Спартака», которые были задержаны в Санкт-Петербурге.
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«Стадион не тюрьма!»: в знак протеста фанаты «Урала» еще в первом тайме уйдут с арены в Самаре
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«Сектора пусты»: в Самаре фанаты «Крыльев Советов ушли со стадиона во время матча
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