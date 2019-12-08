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ЧемпионатЧемпионатФанаты «Крыльев Советов» и «Урала» ушли с матча в Самаре

Крылья Советов — Урал
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Никита Чернов
21′
26′
Артем Фидлер
43′
Павел Погребняк
50′
Павел Погребняк
53′
Вараздат Ароян
54′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Александр Гацкан
Деян Радоньич
55′
Антон Терехов
Дмитрий Кабутов
61′
Срджан Мияйлович
63′
Деян Радоньич
64′
69′
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
Александр Анюков
78′
83′
Отман Эль-Кабир
Александр Соболев
87′
90′+3′
Михаил Меркулов
Болельщики «Крыльев Советов» и «Урала» покинули стадион «Самара Арена» в конце первого тайма матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом фанаты поддержали акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении болельщиков.
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