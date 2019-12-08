Болельщики «Крыльев Советов» и «Урала» покинули стадион «Самара Арена» в конце первого тайма матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом фанаты поддержали акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении болельщиков.

Фанаты «Крыльев Советов» и «Урала» ушли с матча в Самаре

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