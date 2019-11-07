Происшествия

ODDS.ruODDS.ruФанаты «Лацио» нанесли ножевые ранения болельщикам «Селтика»

В английской прессе сообщают, что лица нападавших были скрыты масками, а ножевые удары были нанесены в ногу. Сейчас пострадавшие находятся в одной из больниц Рима, их жизни ничего не угрожает. Отметим, что фанаты «Лацио» известны своими ультраправыми взглядами.
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