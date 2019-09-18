Двое болельщиков английского «Ливерпуля» подверглись нападению перед матчем первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с итальянским «Наполи». Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на правоохранительные органы.

Фанаты «Ливерпуля» подверглись нападению перед матчем ЛЧ с «Наполи»

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