Лига чемпионов
Евро-футбол.руФанаты «Ливерпуля» вывесили баннер с половым органом Ориги
Болельщики «Ливерпуля» вывесили баннер непристойного содержания перед гостевым матчем Лиги чемпионов против «Генка». На нём изображён нападающий Дивок Ориги, который держит в руках свой половой орган. Этот баннер в скором времени был удалён с трибуны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Политика
Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней
Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
Общество
Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно
23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.
Политика
США призвали Турцию к осторожности при сделке с Россией
США призвали Турцию к осторожности при заключении сделки с Россией по Сирии.
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Общество
ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Происшествия
СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД
Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
Спорт
Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
В 2012 году Верворт стала чемпионкой Паралимпийских игр в Лондоне в гонках на колясках.
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию во вторжении в зону опознания ПВО
Министерство нацобороны Южной Кореи заявило о якобы вторжении шести самолетов ВКС России в так называемую зону опознания ПВО (KADIZ).
Общество
Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости
Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Общество
Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Игры
Геймеры сравнили графику Red Dead Redemption 2 для ПК и Xbox
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Авто
Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Происшествия
В Киеве установили личности погибших при взрыве гранаты
В результате взрыва гранаты в центе Киева погиб экс-участник гражданской войны в Донбассе и охранник здания, возле которого произошёл взрыв, сообщило 23 октября издание Liga.net.
Футбол
«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Футбол
Йога, яхта и пустота после «Челси»: The Telegraph рассказала, как Абрамович живет в «изгнании»
Абрамович мог бы легко приехать в Великобританию, используя свой израильский паспорт, который он получил после отказа в продлении британской визы (паспорт Израиля дает право жить в Великобритании не более 90 дней из 180), подчеркивает The Telegraph.
Футбол
«Барселона» в гостях победила «Славию»
Кино
Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала
В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
В следующем году французский автопроизводитель может выпустить новый бюджетный SUV, который поступит в продажу ни индийском рынке.
Политика
Британский парламент принял законопроект о Brexit
Сегодня премьер Борис Джонсон представил законопроект о Brexit в нижней палате парламента.
Спорт
Blizzard: опубликовано расписание BlizzCon 2019
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.