Болельщики «Ливерпуля» вывесили баннер непристойного содержания перед гостевым матчем Лиги чемпионов против «Генка». На нём изображён нападающий Дивок Ориги, который держит в руках свой половой орган. Этот баннер в скором времени был удалён с трибуны.

Здоровье Депрессия и неврозы в провинции вызваны бедностью Алтайский край уже не первый год занимает первое место среди регионов России по числу нервных расстройств и психических заболеваний.

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Космос Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибывает в рабочую точку 21 октября космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, передает ОТР.

Экономика Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.

Футбол «РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов Немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер» Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.

Армия и оружие Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.

Общество Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.

Общество Жителям аварийных домов вручили ключи от новых квартир в Якутске Жителям аварийных домов и погорельцам вручили ключи от новых квартир по муниципальной программе «Обеспечение жильем населения городского округа» на 2018 — 2022 годы в столице республики, передает телеканал «Якутия 24».Квартирами были обеспечены горожане, которые несколько лет стояли в очереди на улучшение жилищных условий.

Шоу-бизнес Опубликован неизвестный видеоролик с Юлией Началовой Пиар-менеджер Анна Исаева разместила в своем блоге личное видео с дня рождения дочери Юлии Началовой Веры.

Политика Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Футбол Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!» Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.

Общество В России могут ввести штрафы за недолив бензина на АЗС По данным «Известий», в Министерстве промышленности и торговли предлагают внести в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП) штрафные санкции за недолив топлива на заправочных станциях.

Общество СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.

Происшествия СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».

Наука Астероид погубил всех динозавров, врезавшись в Землю 66 млн лет назад 60 миллионов лет назад астероид, диаметр которого составил свыше 80 км, врезался в побережье современной Мексики.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Политика Трамп поручил снять санкции с Турции США снимут санкции против Турции, заявил американский президент Дональд Трамп. Такое поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.

Здоровье В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест В России следует увеличить количество бюджетных мест в медицинских учебных заведениях с 27 тысяч до 30-35 тысяч.

Происшествия Школьницу из Коломны обвиняют в надругательстве над семиклассницами Как сообщает «Комсомольская правда», 15-летнюю школьницу из Коломны Московской области подозревают в надругательстве над двумя семиклассницами.