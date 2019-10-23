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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руФанаты «Ливерпуля» вывесили баннер с половым органом Ориги

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Болельщики «Ливерпуля» вывесили баннер непристойного содержания перед гостевым матчем Лиги чемпионов против «Генка». На нём изображён нападающий Дивок Ориги, который держит в руках свой половой орган. Этот баннер в скором времени был удалён с трибуны.
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