Лига чемпионов
Евро-футбол.руФанаты «Ливерпуля» вывесили баннер с половым органом Ориги
Болельщики «Ливерпуля» вывесили баннер непристойного содержания перед гостевым матчем Лиги чемпионов против «Генка». На нём изображён нападающий Дивок Ориги, который держит в руках свой половой орган. Этот баннер в скором времени был удалён с трибуны.
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