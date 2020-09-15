Болельщики московского "Локомотива" и "Ростова" устроили драку после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом информирует Telegram-канал Baza. Сообщается, что фанаты "Ростова" напали на болельщика "Локомотива" в одном из баров.