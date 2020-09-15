Фанаты «Локомотива» и «Ростова» устроили драку после матча
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Болельщики московского "Локомотива" и "Ростова" устроили драку после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом информирует Telegram-канал Baza. Сообщается, что фанаты "Ростова" напали на болельщика "Локомотива" в одном из баров.В источнике
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