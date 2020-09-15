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Газета.Ru
Газета.Ru

Фанаты «Локомотива» и «Ростова» устроили драку после матча

Болельщики московского "Локомотива" и "Ростова" устроили драку после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом информирует Telegram-канал Baza. Сообщается, что фанаты "Ростова" напали на болельщика "Локомотива" в одном из баров.В источнике
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Rostov gazeta

Драку устроили фанаты «Ростова» и «Локомотива»

Rostov gazeta10:57
1rnd.ru

Полиция задержала двух участников массовой драки фанатов «Ростова» и «Локомотива»

1rnd.ru10:33
Donday.ru

Фанаты ФК «Ростов» устроили массовую драку с болельщиками «Локомотива»: видео

Donday.ru10:13
Donnews.ru

Telegram-канал: фанаты «Ростова» и «Локомотива» устроили массовую драку

Donnews.ru09:33
161.ru

Драка фанатов «Ростова» и «Локомотива» попала на видео

161.ru09:29
Big-Rostov.ru

Полиция рассказала о драке фанатов «Ростова» и «Локомотива»

Big-Rostov.ru10:24
Privet-Rostov.ru

Массовое побоище произошло в центре Ростова

Privet-Rostov.ru08:02

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Газета.Ru04:57
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Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16

Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВ03:56
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В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости10:55
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Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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«Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры

«Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации»,— опубликовал «Роскосмос» заявление господина Блошенко.
Коммерсантъ08:38
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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Аналитики Сбербанка назвали курс рубля в конце года

"Исходя из допущения, что после выборов в США геополитическое напряжение умеренно снизится, мы полагаем, что доллар фундаментально будет готов к возвращению к отметке 70 рублей к концу года", – прогнозируют аналитики Sberbank Investment Research.
Вести.Ru06:59
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Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК.
Коммерсантъ18:19
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