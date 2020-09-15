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Газета.Ru
Газета.Ru

Фанаты «Локомотива» и «Ростова» устроили драку после матча

Болельщики московского "Локомотива" и "Ростова" устроили драку после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом информирует Telegram-канал Baza. Сообщается, что фанаты "Ростова" напали на болельщика "Локомотива" в одном из баров.В источнике
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Блокнот Ростов-на-Дону

Массовая драка в Ростове попала на видео

Блокнот Ростов-на-Дону11:10
161.ru

Драка фанатов «Ростова» и «Локомотива» попала на видео

161.ru09:29
Donday.ru

Фанаты ФК «Ростов» устроили массовую драку с болельщиками «Локомотива»: видео

Donday.ru10:13
Donnews.ru

Telegram-канал: фанаты «Ростова» и «Локомотива» устроили массовую драку

Donnews.ru09:33
1rnd.ru

Полиция задержала двух участников массовой драки фанатов «Ростова» и «Локомотива»

1rnd.ru10:33
Big-Rostov.ru

Полиция рассказала о драке фанатов «Ростова» и «Локомотива»

Big-Rostov.ru10:24
Privet-Rostov.ru

Массовое побоище произошло в центре Ростова

Privet-Rostov.ru08:02

ФНЛ отменила встречу «Енисея» с московским «Торпедо» в Красноярске

Функционеры Футбольной национальной лиги не стали ждать среды и уже во вторник, 15 сентября, приняли решение об отмене матча десятого тура первенства России среди команд ФНЛ между "Енисеем" и московским "Торпедо", который должен был состоятся 19 сентября в Красноярске.
Байкал2411:00

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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