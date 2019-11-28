Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФанаты «Мальме» надели на статую Ибрагимовича сиденье для унитаза

На статую надели сиденье для унитаза, а голову обмотали мешком для мусора.
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Фанаты «Мальмё» надели мешок на голову статуи Златана Ибрагимовича

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