На статую надели сиденье для унитаза, а голову обмотали мешком для мусора.

Фанаты «Мальме» надели на статую Ибрагимовича сиденье для унитаза

Политика Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.

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