На статую надели сиденье для унитаза, а голову обмотали мешком для мусора.

Фанаты «Мальме» надели на статую Ибрагимовича сиденье для унитаза

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