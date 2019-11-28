Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФанаты «Мальме» надели на статую Ибрагимовича сиденье для унитаза

На статую надели сиденье для унитаза, а голову обмотали мешком для мусора.
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Болельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича

Матч ТВвчера в 09:01

Фанаты «Мальме» оставили надпись «Иуда» на доме Ибрагимовича

Газета.Ruвчера в 09:25

Ибру теперь ненавидят в родном «Мальме» (осквернили статую, назвали Иудой). Все потому, что Златан вложился в другой клуб

Sports.ruвчера в 10:06

На двери дома Ибрагимовича появилась надпись «Иуда»

Спорт-Экспрессвчера в 09:55

Фанаты «Мальмё» написали «Иуда» на доме Ибрагимовича в Стокгольме

Чемпионатвчера в 09:17

Болельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича

Sportbox.RUвчера в 09:01

Фанаты «Мальмё» надели мешок на голову статуи Златана Ибрагимовича

ТАСС Спортвчера в 02:56
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

REGNUM вчера в 16:40
Политика

ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
ТАСС 02:31
Политика

Украина сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН

Газета.Ru 01:27
Единоборства

Стали известны призовые за бой Кокляева и Емельяненко

29 ноября состоится долгожданный поединок между Кокляевым и Емельяненко.
ГЛАС.RU 00:42
Политика

Депутат Рады предложила «немножко приглушить» свободу слова

Свободу слова на Украине следует ограничить, заявила бывший журналист, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк, сообщило 28 ноября «Настоящее время» (СМИ — иностранный агент).
REGNUM 02:19
Политика

В ООН ждут от России разъяснений по поводу разгона летних протестных акций в Москве

В ООН ждут от России разъяснений по поводу разгона летних протестных акций в Москве. Об этом пишет газета "Ведомости".
Эхо Москвы 02:30
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия вчера в 17:44
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Здоровье

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Lenta.ru 27 ноября в 15:32
Технологии

Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI

Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.
REGNUM 02:33
Экономика

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».
RT на русском 02:30
Политика

На Украине рассказали о несбывшихся планах США в отношении Крыма

В эфире интернет-канала UkrLife 28 ноября дипломаты рассказали, что вопрос активно обсуждался после того, как Киев не получил в 2008 году план действий по членству в НАТО.
Известия вчера в 22:54
Финансы

ЦБ повысил курсы евро и доллара на 29 ноября 2019 год

Центральный банк России опубликовал официальные курсы доллара США и евро на пятницу, 29 ноября 2019 года.
9111.ru вчера в 09:31
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью на своём поле в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем».
News.ru вчера в 14:44
Политика

Бывший премьер Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года

О смерти бывшего премьер-министра Японии Ясухиро Накасоне 29 ноября сообщает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:19
Транспорт

В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:31
Происшествия

Униженную на чаепитии второклассницу избили в школе

Readovka.ru вчера в 03:11
Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Super.ru вчера в 03:28
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Общество

31 декабря могут сделать законным выходным

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 02:00
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

РИА Новости 27 ноября в 09:50
Армия и оружие

МИД: НАТО «затягивает» в Арктику далекие от региона страны

"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", -- сказал дипломат.
Газета.Ru 02:42
Происшествия

Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
РИА Новости вчера в 14:45
Экономика

Низкий уровень трат по указу Путина объяснили сбоем в системе

Правительство Магаданской области объяснило, почему регион стал антилидером в рейтинге освоения средств, выделенных на национальные проекты.
Lenta.ru 02:23
Футбол

«Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче Лиги Европы

Шведский «Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 01:38
Происшествия

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Газета.Ru 02:15
Недвижимость

Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России

По их данным, в ноябре 2019 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке страны составляет около 3,4 млн рублей, а средняя зарплата – 39,2 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 12:55
Здоровье

Минздрав РТ: доступ в больницы открыт только со справкой от кори

Доступ к пациентам в больницы Татарстана возможен только при наличии справки о вакцинации против кори (2 прививки) или результатов анализов на наличие защитных титров антител, сообщает Министерство здравоохранения Татарстана.
Вести Татарстан 01:52
Армия и оружие

ИГ взяло ответственность за катастрофу вертолетов ВС Франции в Мали

"Исламское Государство"1 (террористическая организация запрещена в РФ) взяло ответственность за катастрофу вертолетов французской армии в Мали.
Народные новости вчера в 11:44
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.
RT на русском 00:19
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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