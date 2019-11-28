Футбол
Спорт-ЭкспрессФанаты «Мальме» надели на статую Ибрагимовича сиденье для унитаза
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Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Политика
ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины
ФСБ задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
Единоборства
Стали известны призовые за бой Кокляева и Емельяненко
29 ноября состоится долгожданный поединок между Кокляевым и Емельяненко.
Политика
Депутат Рады предложила «немножко приглушить» свободу слова
Свободу слова на Украине следует ограничить, заявила бывший журналист, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк, сообщило 28 ноября «Настоящее время» (СМИ — иностранный агент).
Политика
В ООН ждут от России разъяснений по поводу разгона летних протестных акций в Москве
В ООН ждут от России разъяснений по поводу разгона летних протестных акций в Москве. Об этом пишет газета "Ведомости".
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Здоровье
В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача
Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Технологии
Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI
Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.
Экономика
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».
Политика
На Украине рассказали о несбывшихся планах США в отношении Крыма
В эфире интернет-канала UkrLife 28 ноября дипломаты рассказали, что вопрос активно обсуждался после того, как Киев не получил в 2008 году план действий по членству в НАТО.
Финансы
ЦБ повысил курсы евро и доллара на 29 ноября 2019 год
Центральный банк России опубликовал официальные курсы доллара США и евро на пятницу, 29 ноября 2019 года.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью на своём поле в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем».
Политика
Бывший премьер Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года
О смерти бывшего премьер-министра Японии Ясухиро Накасоне 29 ноября сообщает телеканал NHK.
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД
Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
Происшествия
Униженную на чаепитии второклассницу избили в школе
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Общество
31 декабря могут сделать законным выходным
Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщает DEITA.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Армия и оружие
МИД: НАТО «затягивает» в Арктику далекие от региона страны
"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", -- сказал дипломат.
Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке
Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
Экономика
Низкий уровень трат по указу Путина объяснили сбоем в системе
Правительство Магаданской области объяснило, почему регион стал антилидером в рейтинге освоения средств, выделенных на национальные проекты.
Футбол
«Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче Лиги Европы
Шведский «Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Происшествия
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Недвижимость
Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России
По их данным, в ноябре 2019 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке страны составляет около 3,4 млн рублей, а средняя зарплата – 39,2 тыс. рублей.
Здоровье
Минздрав РТ: доступ в больницы открыт только со справкой от кори
Доступ к пациентам в больницы Татарстана возможен только при наличии справки о вакцинации против кори (2 прививки) или результатов анализов на наличие защитных титров антител, сообщает Министерство здравоохранения Татарстана.
Армия и оружие
ИГ взяло ответственность за катастрофу вертолетов ВС Франции в Мали
"Исламское Государство"1 (террористическая организация запрещена в РФ) взяло ответственность за катастрофу вертолетов французской армии в Мали.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.