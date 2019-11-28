Футбол
Газета.RuФанаты «Мальме» оставили надпись «Иуда» на доме Ибрагимовича
Фанаты написали на дверях дома "Иуда", а также забросали жилье форварда гнилой рыбой. Таким образом фанаты протестуют против того, что Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского "Хаммарбю", хотя форвард является воспитанником "Мальме".
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Политика
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к Opal
Германия обжаловала решение Суда ЕС по газопроводу Opal, сообщило "Польское радио".
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
Дни.ру 07:41
Происшествия
Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту
Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Газета.Ru 11:03
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
ProstoProSport 26 ноября в 10:16
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:16
Общество
Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Ведомости 05:49
Гаджеты
В России резко снизилась минимальная цена на iPhone
В России рекордно снизились цены на Aphone, стоимость самого дешевого обновляемого айфона стала ниже 20 тысяч рублей.
МонаВиста 11:09
Политика
Украина ввела санкции против археологов и вещателей в Крыму
Кабинет министров Украины ввел санкции против лиц, которые якобы разрушают культурные объекты в Крыму, а также занимаются там теле- и радиовещанием.
РЕН ТВ вчера в 16:03
Политика
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
РБК 05:36
Происшествия
Замглавы мэрии Назрани задержан по подозрению в превышении полномочий
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани», — цитирует официального представителя ведомства Ирину Волк ТАСС.
RT на русском 07:09
Армия и оружие
В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»
В России появилось подразделение спецназа из 30 "универсальных офицеров", созданное по итогам экспериментальной программы, прошедшей в Вооруженных силах на основе сирийского опыта.
РИА Новости 06:11
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:20
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости 09:46
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия 11:29
Футбол
Нападающий «Барселоны» Дембеле выбыл до конца года
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустит конец 2019 года из-за полученной травмы, которую он получил в матче5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).
Metaratings 11:37
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
МедиаПоток 11:33
Общество
«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА
Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
РИА Новости 07:43
Армия и оружие
Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Известия 10:51
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК вчера в 14:41
Общество
Две двухдневные рабочие недели ждут россиян
Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Южный Федеральный вчера в 11:26
Гаджеты
Xiaomi представила меняющую форму кровать
Xiaomi создала «умную» электрическую кровать, которая может принимать такую форму, какая нужна пользователю для максимального удобства.
Ferra 09:51
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии дочери после комы
Режиссер Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии своей дочери, которая впала в кому после автомобильной аварии.
Петербургский дневник 11:29
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Общество
В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
"Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.
РИА Новости 11:21
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
REGNUM 26 ноября в 10:35