Общество
ИзвестияФанаты «Мальме» отпилили нос у статуи футболиста Ибрагимовича
Фанаты шведского футбольного клуба «Мальме» снова испортили статую экс-нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича. На этот раз они облили скульптуру серебряной краской и отломали ей нос. Об этом сообщает телеканал SVT в воскресенье, 22 декабря.
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Происшествия
Двое стрелявших из охолощенного оружия на юге Москвы сдались полиции
Полицейские установили мужчин, устроивших в воскресенье днем стрельбу на Корабельной улице в Москве из охолощенного оружия.
Происшествия
Пьяный житель Югры до смерти избил маленькую дочь
Пьяный отчим избил трехлетнюю падчерицу в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Происшествия
В Саратове застрелен сотрудник полиции
Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
Общество
У главы отдела внешних связей РПЦ нашли пентхаус в Испании
На испанском курорте Аликанте в доме 25 по улице Repetidor города Альтея, в ЖК Mare Nostrum II, журналисты нашли двухэтажный пентхаус главы отдела внешних связей РПЦ митрополита Илариона (Григория Алфеева).
Гаджеты
В приложении YouTube для Android появились новые функции управления контентом на телевизоре
На этой неделе мобильное приложение YouTube получило несколько новых функций, которые сделают его более доступным и простым в использовании.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Общество
Умер французский модельер Эмануэль Унгаро
Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет в Париже, сообщает портал France Info.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Спорт
Сборная России выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом
Мужская сборная России победила команду Швеции со счетом 7:1 в финальном матче чемпионата мира среди игроков не старше 21 года.
Общество
Рэпер перекрыл движение в центре Москвы ради клипа
Певец-стритрейсер Григорий Зироян, который известен своими выходками на дороге, перекрыл движение на Новом Арбате в Москве ради съемок клипа.
Спорт
Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице
На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Политика
Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции
Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Здоровье
«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Политика
В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»
«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
Энергетика
Гончарук назвал последствия газового соглашения для граждан Украины
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук высказал свое мнение о договоре по транзиту газа из России через ГТС Украины, а также рассказал, как это отразится на украинцах.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Гаджеты
3D-макеты iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети
В Интернете уже сегодня можно увидеть макеты iPhone 12 Pro Max.
Политика
На выборах мэра Абакана уверенно побеждает Алексей Лёмин
Хоккей
Крикунов: качество игры в матче с «Сочи» оставляло желать лучшего
Качество игры хоккеистов московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" оставляло желать лучшего, считает главный тренер "бело-голубых" Владимир Крикунов.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Общество
Юный принц Джордж с семьей приготовил благотворительный пудинг
Приготовленный десерт позже передадут благотворительной организации «Королевский британский легион».
Общество
Гороскоп на неделю: Овнов ждут перемены – Раков непредсказуемое событие
Неделя может принести перемены, причиной которым станут другие люди, их влияние на ваши дела, а также благодаря заключению договоров и контрактов.
Культура
Директор Ротару сообщил о ее участии в новогодних «Огоньках» в России
Народная артистка СССР София Ротару приняла участие в новогодних «Огоньках» для «Первого канала» и «России 1». Об этом РБК сообщил концертный директор Ротару Сергей Лавров.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили
Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Происшествия
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.