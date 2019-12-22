Общество
ИзвестияФанаты «Мальме» отпилили нос у статуи футболиста Ибрагимовича
Фанаты шведского футбольного клуба «Мальме» снова испортили статую экс-нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича. На этот раз они облили скульптуру серебряной краской и отломали ей нос. Об этом сообщает телеканал SVT в воскресенье, 22 декабря.
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Происшествия
Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии
Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года заключения, получил устный выговор за непосещение столовой в мордовской колонии № 5, где отбывает наказание.
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Политика
Россия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию по Сирии
РФ наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Единоборства
«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара
Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Фигурное катание
Уно стал чемпионом Японии, опередив Ханю
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
Происшествия
В Британии неизвестный устроил поножовщину
В Великобритании неизвестный перерезал двум людям горло. Об этом сообщает Daily Express.
Биатлон
Старых выступит в сборной на январских этапах Кубка мира по биатлону
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.
Политика
Россия назвала дату отмены роуминга с Белоруссией
В октябре сообщалось, что Россия и Белоруссия не смогли завершить работу над дорожной картой отмены роуминга между странами и взяли паузу.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк отреагировала на слухи о сборе денег на лечение
Директор Анастасии Заворотнюк Марина Попова прокомментировала сообщения о том, что банковские счета мужа актрисы Петра Чернышова заблокированы из-за поступавших пожертвований.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
AP: 13 человек пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Чикаго
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей ранним утром в воскресенье во время вечеринки в частном доме в Чикаго.
Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой проводит вечера в компании Бледанс
Супруг Наташи Королевой прокомментировал видео словами о том, что Бледанс оказалась весьма легкой нагрузкой несмотря на свой рост и объемные «глаза», на что актриса кокетливо ответила, что ей было приятно принимать участие в таком виде развлечений.
Политика
Евросоюз осудил санкции США против «Северного потока-2»
Еврокомиссия выступила с заявлением о непринятии экономических санкций со стороны США к участникам проекта «Северный поток-2».
Политика
На Украине принудительно снизили мощность атомных электростанций
Киев принудительно снизил генерацию украинских атомных электростанций в связи с низким спросом на электроэнергию.
Гаджеты
Apple хочет легализовать в России чип U1 в iPhone 11
В iPhone 11 установлен чип U1, который производитель отключил для России. Пользователи самостоятельно не могут его подключить.
Политика
Лавров объяснил позицию Зеленского по разведению сил в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал про позицию президента Украины Владимира Зеленского по разведению сил в Донбассе.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пожара на заводе в Уфе
В тушении пожара принимали участие 140 человек и 47 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Происшествия
В Саратове застрелен сотрудник полиции
Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
Спорт
Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России
Американский адвокат экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден назвал фарсом обвинения со стороны Следственного комитета России.
Армия и оружие
Авианосец США отправился к берегам Сирии, чтобы «следить» за Россией
Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», эксперт и участник «Изборского клуба», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин заявил в комментарии «ПолитРоссии», что США не могут смириться с успешной кампанией России в Сирии, поэтому и отправили авианосец.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Гаджеты
В США смартфоны Samsung и Apple признаны опасными для здоровья
В США смартфоны компаний Samsung и Apple оказались в центре громкого скандала.