Общество
ИзвестияФанаты «Мальме» отпилили нос у статуи футболиста Ибрагимовича
Фанаты шведского футбольного клуба «Мальме» снова испортили статую экс-нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича. На этот раз они облили скульптуру серебряной краской и отломали ей нос. Об этом сообщает телеканал SVT в воскресенье, 22 декабря.
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Политика
В МИД Швейцарии прокомментировали санкции по «Северному потоку-2»
Швейцария критически относится к санкциям США по «Северному потоку-2», но не может им помешать, заявила официальный представитель швейцарского МИД Тилман Ренц.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Политика
В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
"Странное заявление" Комментируя позицию Варшавы, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша длительное время являлась виновником ухудшения отношений с Россией.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Гаджеты
Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году
Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
Хоккей
ЦСКА одержал пятую победу подряд, разгромив в гостях «Витязь»
Московский ЦСКА в гостях обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Кино
Хидэо Кодзима назвал десять лучших фильмов 2019 года
Геймдизайнер Хидэо Кодзима выбрал десять фильмов, которые считает лучшими в 2019 году.
Авто
Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года
Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Происшествия
В Саратове застрелен сотрудник полиции
Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Общество
В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро
Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро умер в возрасте 86 лет в Париже.
Общество
Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей
Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги", за 2,3 млн руб.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Политика
Сергей Лавров рассказал о зашкаливании русофобии со стороны НАТО
В эфире передачи «Большая игра» на Первом канале глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что русофобия со стороны стран-членов НАТО в адрес России зашкаливает.
Здоровье
«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну». Команды забили 7 голов на двоих
«Осасуна» сыграла с «Реалом Сосьедад» в матче 18-го тура Ла Лиги, команды порадовали болельщиков обилием голов.
Происшествия
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Технологии
Журнал Science назвал главное достижение науки в 2019 году
Главным прорывом в науке за 2019 год стало получение первого изображения тени чёрной дыры, сделанное командой астрономов проекта Event Horizon, сообщает журнал Science.
Спорт
Непомнящий выиграл этап Гран-при и отобрался на турнир претендентов
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем четвертого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме и завоевал путевку на турнир претендентов.
Космос
Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировала слухи о сборе денег на лечение
Директор Анастасии Заворотнюк Марина Попова прокомментировала телеканалу "360" появившиеся в СМИ сообщения о том, что банковские счета супруга артистки Петра Чернышева были заблокированы из-за поступавших на них пожертвований на лечение актрисы.
Политика
Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции
Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.