Общество

ИзвестияИзвестияФанаты «Мальме» отпилили нос у статуи футболиста Ибрагимовича

Фанаты шведского футбольного клуба «Мальме» снова испортили статую экс-нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича. На этот раз они облили скульптуру серебряной краской и отломали ей нос. Об этом сообщает телеканал SVT в воскресенье, 22 декабря.
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Фанаты шведского клуба «Мальмё» отпилили нос у статуи футболиста Ибрагимовича

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Фанаты «Мальме» отпилили нос у статуи футболиста Ибрагимовича

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У статуи Ибрагимовича отпилили нос и перекрасили скульптуру в серебристый цвет

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