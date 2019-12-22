Общество

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruФанаты «Мальме» отпилили у статуи Ибрагимовича нос и мизинец

Фаны шведского «Мальме» вновь повредили статую бывшего нападающего клуба Златана Ибрагимовича. На этот раз бронзовому форварду повредили нос и мизинец на ноге. Вдобавок вандалы облили памятник серебристой краской.
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Фанаты шведского клуба «Мальмё» отпилили нос у статуи футболиста Ибрагимовича

ТАСС07:48

Фанаты «Мальме» отпилили нос у статуи футболиста Ибрагимовича

Известия08:33

Вандалы украли нос у статуи Ибрагимовича в Мальме

РИА Новости10:40

Фанаты шведского «Мальмё» вновь повредили статую Златана Ибрагимовича

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Вандалы вновь осквернили статую Ибрагимовича

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Вести.Ru08:08

У статуи Ибрагимовича отпилили нос и перекрасили скульптуру в серебристый цвет

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