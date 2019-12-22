Общество
Bookmaker-ratings.ruФанаты «Мальме» отпилили у статуи Ибрагимовича нос и мизинец
Фаны шведского «Мальме» вновь повредили статую бывшего нападающего клуба Златана Ибрагимовича. На этот раз бронзовому форварду повредили нос и мизинец на ноге. Вдобавок вандалы облили памятник серебристой краской.
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Кино
Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия
Драма "Елена" "выдающегося современного российского режиссера" Андрея Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Происшествия
В Москве напали на высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры
В Москве было совершено нападение на начальника отдела главного управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе старшего советника юстиции Алексея Зарецкого.
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Экономика
Японский оператор игровых зон Round One откроется в России
В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
Происшествия
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана
Технологии
ПСБ запустил сервис оплаты через СБП в интернет-магазинах
ПСБ одним из первых реализовал новую функцию оплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Армия и оружие
В России хотят создать беспилотный стратегический бомбардировщик
В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Космос
РКК «Энергия» начала работу над лунным модулем
Политика
В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США
Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
Экономика
В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes
По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
Шоу-бизнес
Певица Нюша подверглась приставаниям продюсера-педофила в 12 лет
Девушка заявила, что во время кастинга продюсер просил ее оголиться полностью. Об этом стало известно сегодня, 20 декабря.
Политика
Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России
Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Экономика
Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году
Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
По словам Иосифа Пригожина, угрозы от 67-летнего Владимира Фриске стали поступать после того, как он раскритиковал сестру Наталью Фриске за копирование образа погибшей родственницы.
Происшествия
Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь
По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова
Российский боец MMA Александр Емельяненко отреагировал на видеообращение к нему со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на полицейских
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства взять на контроль уголовное дело, возбужденное по факту нападения группы подростков на двух полицейских в Апатитах.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая прокомментировала роман Петросяна и его помощницы
Ведущая передачи «Аншлаг» высказалась насчет истории Евгения Петросяна, который взял в жены свою молодую помощницу.
Единоборства
«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара
Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Армия и оружие
Украина намерена закупить американские ударные вертолёты AH-64 Apache
Украинское Минобороны заявило о намерении обновить парк армейской авиации ВСУ путем закупки американских ударных вертолетов Boeing AH-64 Apache.
Футбол
«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
Экономика
В России с 1 января подорожают водка и коньяк
Минимальные розничные цены на водку и коньяк в России поднимут с 1 января Теперь водка не сможет стоить дешевле, чем 230 руб. за 0,5 литра (раньше было 215 руб.), а минимальная стоимость коньяка вырастет с 388 до 433 руб. Минимальная розничная цена на бренди составит 315 руб. за 0,5 л, а закупочная цена на этиловый спирт из пищевого сырья составит 57 руб. за литр.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Происшествия
Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе ликвидировали
Пожар был локализован в 08:44 мск на площади 2 тыс. кв. м. Для его полной ликвидации потребовалось более 10 часов.