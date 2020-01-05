Общество

Газета.RuГазета.RuФанаты «Мальме» повалили статую Ибрагимовича

Фанаты шведского "Мальме" продолжают атаковать статую Златана Ибрагимовича.
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