Общество

ИзвестияИзвестияФанаты «Мальме» повалили статую футболиста Ибрагимовича

Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает издание Aftonbladet. Отмечается, что злоумышленники отпилили у скульптуры ноги, и она упала на ограждающий ее забор.
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Фанаты свалили статую Ибрагимовича

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В Мальмё повалили статую Ибрагимовича, подпилив ей ноги

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Фанаты «Мальме» повалили статую футболиста Ибрагимовича

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РЕН ТВвчера в 23:04

СМИ: фанаты шведского клуба «Мальмё» повалили статую футболиста Ибрагимовича

ТАССвчера в 23:01
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Возглавляемая США коалиция подтвердила данные о двух атаках вблизи иракских баз, на которых располагаются ее силы.
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Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
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В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
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Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
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На «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в гору

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Происшествия

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Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ

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