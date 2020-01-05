Общество
ИзвестияФанаты «Мальме» повалили статую футболиста Ибрагимовича
Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает издание Aftonbladet. Отмечается, что злоумышленники отпилили у скульптуры ноги, и она упала на ограждающий ее забор.
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Происшествия
В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
Ребенок в новогоднюю ночь в одном из садоводств Иркутской области получил пулевое ранение, проводится проверка, сообщает ГУМВД по региону.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Происшествия
Ребенок вылетел с аттракциона на глазах у родителей
Юный житель Алма-Аты получил многочисленные переломы в результате падения с аттракциона, сообщает TengriNews.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 61,83 рубля.
Армия и оружие
Трамп грозит Ирану военной техникой стоимостью $ 2 трлн
«Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику», — написал американский лидер.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке
Возглавляемая США коалиция подтвердила данные о двух атаках вблизи иракских баз, на которых располагаются ее силы.
Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Скандал начался после того, как послы Израиля и Польши на Украине выпустили совместное заявление с осуждением героизации украинских националистов в связи с памятным шествием в Киеве в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Энергетика
В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
Музыка
Группа «Ленинград» выступит на фестивале Coachella
Группа «Ленинград» выступит на легендарном фестивале Coachella в 2020 году.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Спорт
На «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в гору
Итоговая гонка впервые будет проводиться в формате масс-старта, в предыдущие годы спортсмены бежали пасьют.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать туристов
Компания, которая управляет аэропортом Стамбула, запретила туроператорам и агентствам встречать гостей сразу у выхода из зоны таможенного контроля, сообщает АТОР.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Футбол
Зинченко забил второй гол за «Манчестер Сити»
Игровой снаряд задел защитника гостей и оказался в сетке. Для Зинченко этот гол стал вторым в футболке «Манчестер Сити».
Общество
Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Шоу-бизнес
Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа
На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.