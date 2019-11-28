Футбол
ЧемпионатФанаты «Мальмё» написали «Иуда» на доме Ибрагимовича в Стокгольме
Болельщики «Мальмё» совершили акт вандализма в отношении дома шведского форварда Златана Ибрагимовича в Стокгольме. Фанаты написали на дверях «Иуда», а также набросали возле них гнилой рыбы, сообщает Daily Mail. Фото можно посмотреть на странице MailOnline Sport в «Твиттере».
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Армия и оружие
Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
Кино
Сценарий последнего эпизода «Звездных войн» хотели продать на eBay
Режиссер признает, что в какой-то момент один из актеров оставил настоящий сценарий «Звездных войн: Восхождение Скайуокера» под кроватью, которую позже обнаружила его экономка.
Политика
Медведчук заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина потеряла время, когда можно было заключить транзитный контракт с Россией на поставку газа.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Космос
Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС
Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас туалет в американском сегменте не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не используется из-за сигнализации переполненного бака.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
Происшествия
Житель Саратова обнаружил на пустыре человеческую голову
По данным следователей, останки обнаружил утром в четверг житель села Воробьевка Заводского района города.
Космос
#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики
Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова отменила концерт в Мурманске
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Гаджеты
До Android 10 обновятся почти три десятка смартфонов Samsung
В общей сложности в обнародованном перечне устройств (см. ниже), для которых готовится прошивка Android 10 / One UI 2.0, значатся почти три десятка моделей.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Происшествия
В Сочи возбуждено дело о доведении до самоубийства девушки-следователя
По факту гибели 23-летней девушки, работавшей следователем в УВД города Сочи, возбуждено дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Спорт
Ласицкене могут вернуть в число участниц турнира в Глазго
Британская федерация лёгкой атлетики прокомментировала исключение трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене из числа участниц турнира в шотландском Глазго.
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Кино
На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе
На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
Общество
Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.
Общество
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Технологии
Valve заявила о прекращении производства Steam Controller
Кино
В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»
Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Технологии
Смартфоны в России начнут предупреждать пешеходов о приближающейся машине
Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, которое будет оповещать пешеходов со смартфонами или в наушниках о приближении автомобиля, начнут тестировать в конце 2020 года в ряде регионов РФ, рассказал РИА Новости вице-президент по технологиям НП "Глонасс", советник руководителя НТИ "Автонет" Евгений Белянко.
Армия и оружие
В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.