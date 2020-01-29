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Фанаты «Манчестер Юнайтед» совершили нападение на дом вице-президента клуба Эда Вудворда в графстве Чешир. Акция болельщиков прошла 29 января. По данным СМИ, в нападении на дом участвовали порядка 20 фанатов.
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Болельщики «МЮ» совершили нападение на дом вице-президента клуба Вудворда

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