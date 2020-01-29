Происшествия
Матч ТВФанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба
Фанаты «Манчестер Юнайтед» совершили нападение на дом вице-президента клуба Эда Вудворда в графстве Чешир. Акция болельщиков прошла 29 января. По данным СМИ, в нападении на дом участвовали порядка 20 фанатов.
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Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло за сутки на четверть - до 125, заражены 3554 человека, сообщает местный телеканал CGTN.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
Политика
Глава Палестины Махмуд Аббас назвал «сделку века» пощечиной века
Выступление Аббаса стало реакцией на обнародованный 28 января Дональдом Трампом в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 80-страничный план урегулирования между Израилем и Палестиной, называемый в США «сделкой века».
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Общество
Из Хэйхэ в Россию вернулись уже 213 человек
Российские власти организовали временный коридор в пункте пропуска "Благовещенск", по которому из Китая, через приграничный город Хэйхэ, в Россию возвращаются туристы и иностранные граждане.
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь
Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Происшествия
На Сахалине с оторвавшейся льдины эвакуировали более 250 рыбаков
Спасатели эвакуировали 259 рыбаков с оторвавшейся от берега льдины на юге Сахалина, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.
Шоу-бизнес
Семья Отиевой может подать на Малахова в суд за скрытую съемку
На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за скрытую съемку в квартире заслуженной артистки России Ирины Отиевой и использование отснятых материалов в шоу.
Кино
Для российского «Холопа» вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде
Российская комедия "Холоп", показавшая рекордные достижения на родине, теперь празднует и точечный триумф в зарубежном прокате: прокатчики ленты Клима Шипенко вводят для нее дополнительные киносеансы в США и Канаде.
Армия и оружие
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
Общество
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Авто
В Volkswagen раскрыли внешность нового Caddy
Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери
Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин, находящиеся в бракоразводном процессе, решили на один день оставить споры и делёжку имущества ради общей дочери.
Общество
Коронавирус может подорвать выпуск iPhone в Китае
Китайский коронавирус ставит под угрозу производство смартфонов Apple и запуск нового, бюджетного, iPhone.
Культура
Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ приобретет новую шестиступенчатую МКПП
Обновленная модель УАЗ «Патриот», получившая известность под народным прозвищем «Русский Прадо», приобретет от своих создателей шестиступенчатую механическую трансмиссию.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
Московский врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о панике вокруг китайского коронавируса.
Шоу-бизнес
Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о позднем материнстве
Актриса театра и кино Эвелина Бледанс и теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева отрицательно отреагировали на высказывание актера и певца Михаила Боярского.
Армия и оружие