Футбол
Pravda.RuФанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь. Девушка проходила мимо фанатской трибуны, а болельщики в это время начали скандировать "покажи грудь". Леотта не выполнила просьбу фанатов.
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Происшествия
Саратовские полицейские вывезли на кладбище и забили до смерти пьяного пешехода
Вести.Ru 04:20
Политика
В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»
Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.
Газета.Ru 04:37
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Культура
Умер композитор Гия Канчели, написавший музыку к «Мимино»
Умер композитор Гия Канчели, написавший музыку к "Мимино" Ушел из жизни грузинский композитор Гия Канчели.
Экспресс газета 02:39
Происшествия
В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли силовики
Вооруженные люди в масках пришли этим утром в редакцию дагестанской газеты «Черновик».
АиФ Дагестан 03:40
Происшествия
В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом
В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Армия и оружие
Хуситы похвастались тысячами пленных солдат арабской коалиции
Московский Комсомолец 29 сентября в 08:44
Армия и оружие
Российская армия в 2019 году получит первые образцы САО «Коалиция-СВ»
Речь идёт о САО «Коалиция-СВ». Первые образцы этой системы получит соединение Западного военного округа.
REGNUM 30 сентября в 06:19
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ вчера в 05:06
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 30 сентября в 07:22
Армия и оружие
Россия и Сирия потребовали от США покинуть САР
Межведомственные координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединенных Штатов незамедлительно покинуть оккупируемую территорию САР.
iReactor вчера в 03:37
Политика
Появилось фото подписанной «формулы Штайнмайера»
В Сети появилось фото документа, закрепляющего «формулу Штайнмайера» с подписью представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.
Взгляд.ру 03:51
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник.
Коммерсантъ 02:32
Гаджеты
Лавочка прикрыта. На Huawei Mate 30 больше нельзя поставить приложения и сервисы Google
Совсем недавно Huawei представила свои флагманские смартфоны серии Mate 30, которые стали первыми смартфонами компании без поддержки приложений и сервисов Google, поскольку Соединенные Штаты включили китайского гиганта в свой «Список запрещенных компаний».
iXBT.com 02:17
Происшествия
Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР
Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Спорт
Мама 18-летней украинской прыгуньи объяснила поведение дочери на ЧМ
Мама украинской прыгуньи Ярославы Могучих Ольга оценила выступление дочери на чемпионате мира в Дохе, Катар, передают "Факты".
Газета.Ru 02:43
Энергетика
Новак заявил о заокеанской «газовой дубинке» на европейском рынке
Россия обладает конкурентными преимуществами и уверена в своей позиции на европейском рынке, если не будет протекционизма и «газовой дубинки» из-за океана, заявил на Российской энергетической неделе министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 03:38
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Шоу-бизнес
Ходченкову и Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже
Gazeta.SPb вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru вчера в 16:38
Политика
«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России
Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.
Коммерсантъ 02:15
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Здоровье
Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России
Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
Взгляд-инфо 01:11
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах
Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
Deita.ru 30 сентября в 20:05
Культура
Малахов попросил прощения по-киргизски
Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.
Экономика сегодня вчера в 23:37
Политика
Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры
Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.
RT на русском 03:30