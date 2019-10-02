Футбол

Pravda.RuPravda.RuФанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь

Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь. Девушка проходила мимо фанатской трибуны, а болельщики в это время начали скандировать "покажи грудь". Леотта не выполнила просьбу фанатов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Журналистка ответила на требования фанатов «Наполи» показать грудь

Газета.Ru03:33

Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь

Pravda.Ru04:23

Фанаты «Наполи» требовали от журналистки показать грудь. Вот как она отреагировала

Спорт-Экспресс03:59

Журналистка ответила просившим ее показать грудь футбольным фанатам

Lenta.ru03:42

Итальянская журналистка отреагировала на призывы фанатов показать грудь

Bookmaker-ratings.ru04:24

Футбольные болельщики требовали от журналистки показать грудь. Она ответила

Чемпионат02:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:45, Вашингтон
Происшествия

Саратовские полицейские вывезли на кладбище и забили до смерти пьяного пешехода

Вести.Ru 04:20
Политика

В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.
Газета.Ru 04:37
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Культура

Умер композитор Гия Канчели, написавший музыку к «Мимино»

Умер композитор Гия Канчели, написавший музыку к "Мимино" Ушел из жизни грузинский композитор Гия Канчели.
Экспресс газета 02:39
Происшествия

В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли силовики

Вооруженные люди в масках пришли этим утром в редакцию дагестанской газеты «Черновик».
АиФ Дагестан 03:40
Происшествия

В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом

В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Энергетика

«Газпром» нашел управу на главного противника «Северного потока-2»

Lenta.ru 04:24
Армия и оружие

Хуситы похвастались тысячами пленных солдат арабской коалиции

Московский Комсомолец 29 сентября в 08:44
Армия и оружие

Российская армия в 2019 году получит первые образцы САО «Коалиция-СВ»

Речь идёт о САО «Коалиция-СВ». Первые образцы этой системы получит соединение Западного военного округа.
REGNUM 30 сентября в 06:19
Политика

Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк

Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ вчера в 05:06
Спорт

Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА

К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 30 сентября в 07:22
Армия и оружие

Россия и Сирия потребовали от США покинуть САР

Межведомственные координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединенных Штатов незамедлительно покинуть оккупируемую территорию САР.
iReactor вчера в 03:37
Политика

Появилось фото подписанной «формулы Штайнмайера»

В Сети появилось фото документа, закрепляющего «формулу Штайнмайера» с подписью представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.
Взгляд.ру 03:51
Происшествия

Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник.
Коммерсантъ 02:32
Гаджеты

Лавочка прикрыта. На Huawei Mate 30 больше нельзя поставить приложения и сервисы Google

Совсем недавно Huawei представила свои флагманские смартфоны серии Mate 30, которые стали первыми смартфонами компании без поддержки приложений и сервисов Google, поскольку Соединенные Штаты включили китайского гиганта в свой «Список запрещенных компаний».
iXBT.com 02:17
Происшествия

Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

РБК 01:57
Происшествия

Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР

Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Спорт

Мама 18-летней украинской прыгуньи объяснила поведение дочери на ЧМ

Мама украинской прыгуньи Ярославы Могучих Ольга оценила выступление дочери на чемпионате мира в Дохе, Катар, передают "Факты".
Газета.Ru 02:43
Энергетика

Новак заявил о заокеанской «газовой дубинке» на европейском рынке

Россия обладает конкурентными преимуществами и уверена в своей позиции на европейском рынке, если не будет протекционизма и «газовой дубинки» из-за океана, заявил на Российской энергетической неделе министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 03:38
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Шоу-бизнес

Ходченкову и Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже

Gazeta.SPb вчера в 13:52
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru вчера в 16:38
Политика

«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.
Коммерсантъ 02:15
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Здоровье

Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России

Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
Взгляд-инфо 01:11
Культура

В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Армия и оружие

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах

Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
Deita.ru 30 сентября в 20:05
Культура

Малахов попросил прощения по-киргизски

Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.
Экономика сегодня вчера в 23:37
Политика

Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры

Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.
RT на русском 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное