Футбол

Pravda.RuPravda.RuФанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь

Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь. Девушка проходила мимо фанатской трибуны, а болельщики в это время начали скандировать "покажи грудь". Леотта не выполнила просьбу фанатов.
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