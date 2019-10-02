Футбол
Pravda.RuФанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь. Девушка проходила мимо фанатской трибуны, а болельщики в это время начали скандировать "покажи грудь". Леотта не выполнила просьбу фанатов.
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Кино
Актер Пушкарев умер на 82-м году жизни
REGNUM 06:59
Культура
Малахов попросил прощения по-киргизски
Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.
Экономика сегодня вчера в 23:37
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия вчера в 01:44
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».
Lenta.ru 06:49
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Гаджеты
Появилась информация о юбилейном флагмане Xiaomi — Xiaomi Mi 10
Амбхоре заявляет, что Xiaomi не поступит с поклонниками бренда так, как поступила в случае с флагманом этого года, когда при переходе от Mi 8 к Mi 9 она увеличила количество, увеличило их разрешение, но при этом забыла оставить оптическую стабилизацию, которая была у прошлогодней модели.
Ferra 07:29
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика
Макаров возмутился выступлением Резника на митинге с Навальным
По словам спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, председатель комиссии по культуре и образованию парламента Петербурга Максим Резник не имел права зажигать с лидером оппозиции Алексеем Навальным.
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Политика
Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.
RT на русском 07:13
Политика
Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
RT на русском 06:09
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Аллы Пугачевой в мини-платье
Юлия Проскурякова, Ида Достман, Лиза Галкина, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте В центре внимания на фото, которым поделился Галкин находится 6-летняя Лиза.
Вокруг ТВ 06:32
Политика
МИД Польши: Украина не может войти в инициативу «Трёхморья»
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Украина на данном этапе не может присоединиться к Инициативе трёх морей.
RT на русском 05:41
Армия и оружие
Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии
В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Известия 06:24
Шоу-бизнес
ГИБДД начала проверку в отношении Боярского
Петербургские автоинспекторы инициировали проверку по факту появления в Сети снимка, на котором человек, похожий на Михаила Боярского, припарковал Мерседес на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе, сообщает Interfax.
Рамблер 02:43
Политика
Матвиенко: Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС
Новые Ведомости 05:22
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Армия и оружие
Суровый приговор: каратель ВСУ отправлен в тюрьму в ДНР
В качестве командира ремонтного отделения МТС противотанкового дивизиона младший сержант Горобец, исполняя заведомо незаконные приказы командования ВСУ, совершал умышленные действия, направленные на насильственный захват и свержение законной власти ДНР, установленной Конституцией Республики.
Rusvesna.su 07:36
Недвижимость
Неполные семьи Приморья смогут взять ипотеку под 2% годовых
Ипотеку под 2% годовых смогут взять в Приморье неполные семьи, передает ОТР заявление в министерстве по развитию Дальнего Востока.
Общественное телевидение России 06:34
Наука
В процессе эволюции появился женский оргазм
Оргазм не требуется для успешной овуляции у женщин, но столь сложный механизм появиться случайно не мог, считают ученые.
МедиаПоток вчера в 09:30
Общество
Архангелогородка София Плетнева покоряет подиумы Парижа
Аргументы и Факты - Архангельск 05:35
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Происшествия
В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом
В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Гаджеты
Представлен новый российский процессор Baikal-M
Компания «Байкал Электроникс» представила свой новый процессор Baikal-M, который позиционируется в качестве решения для потребительского и бизнес-сегментов.
3DNews вчера в 16:27
Экономика
Беглый экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ
Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут.
URA.Ru вчера в 05:19
Экономика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18