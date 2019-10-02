Футбол
Pravda.RuФанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь. Девушка проходила мимо фанатской трибуны, а болельщики в это время начали скандировать "покажи грудь". Леотта не выполнила просьбу фанатов.
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Фанаты заставили журналистку отреагировать на призывы показать грудь
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Фанаты «Наполи» требовали от журналистки показать грудь. Вот как она отреагировала
Спорт-Экспресс02 октября в 03:59
Горячая итальянская журналистка отреагировала на призыв фанатов «Наполи» показать грудь
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