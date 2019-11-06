Лига чемпионов
MetaratingsФанаты «Наполи» вышли на акцию протеста против игроков
Фанаты «Наполи» вышли на тренировочную базу клуба в знак протеста против поведения игроков. Пока футболисты выходили на поле, тифози скандировали: «Мы заслуживаем большего!», «Вы – наёмники!», «Увидимся на дискотеке» и «Анчелотти, выпускай молодёжку!».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем
Российская газета 10:37
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Политика
Меркель ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласилась с оценкой президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии НАТО.
РИА Новости 10:57
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Политика
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами Совет федерации обратится в думскую комиссию по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата от фракции КПРФ, председателя московского горкома партии Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Культура
В сети появился первый документальный фильм про Децла
It`s My City 05:56
Политика
Шнуров через стих объяснил слова Путина об уникальном оружии
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение после слов президента России Владимира Путина об оборонном потенциале страны и уникальном оружии.
МР7.ру вчера в 11:13
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Финансы
Reuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ
Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве.
Коммерсантъ 08:30
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы в ряде заболеваний
Хурму стоит употреблять страдающим анемией, с проблемами желудочно-кишечного тракта, с язвенной болезнью, с болезнями сердечно-сосудистой системы.
ToDay News Ufa вчера в 10:03
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Футбол
Защитник «Краснодара» высказался о работе Кононова в «Спартаке»
Защитник "Краснодара" Сергей Петров высказался о работе российского специалиста Олега Кононова в московском "Спартаке", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 07:33
Шоу-бизнес
Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном
РИА Новости вчера в 19:21
Космос
Притяжение Юпитера поможет найти внеземную жизнь
AstroNews.ru 05 ноября в 11:23
Армия и оружие
В США назвали не имеющее аналогов российское оружие
В американском издании Newsweek написали, что Россия ставит на вооружение семь систем, аналогов которым нет ни у кого в мире.
Ferra 10:51
Гаджеты
В России начались продажи компактного флагмана Sony Xperia 5
The GEEK вчера в 06:38
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 09:48
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Хоккей
Стал известен состав сборной России на стартовый матч Кубка Карьяла
Сборная России проведет стартовый матч Кубка Карьяла против Финляндии. Стал известен состав российской команды.
Спорт-Экспресс 10:55
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
REGNUM вчера в 12:19
Авто
АвтоВАЗ модернизировал сборочный конвейер Lada Granta
Автоновости дня 00:31
Транспорт
Строительство трассы Таврида в Крыму выполнено на 81 %
Строительство трассы «Таврида» в Республике Крым выполнено на 81 %.
Dorinfo.ru 09:21
Происшествия
Бывший замдиректора «Росгеологии» признал вину в мошенничестве
Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве, сообщает Следственный комитет.
Ведомости 09:12
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов
Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Газета.Ru 07:18
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Политика Сегодня 05 ноября в 08:19
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 10:26
Футбол
Кроос — о ситуации Бэйла: после произошедшего трудно делать вид, что всё хорошо
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о ситуации партнёра по команде Гарета Бэйла.
Чемпионат 10:29
Интернет
WhatsApp позволил пользователям контролировать приглашения в группы
Мессенджер WhatsApp выпустил обновление, которое позволяет пользователям контролировать приглашения в групповые чаты.
Телеканал RTVI 04:03