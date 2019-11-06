Фанаты «Наполи» вышли на тренировочную базу клуба в знак протеста против поведения игроков. Пока футболисты выходили на поле, тифози скандировали: «Мы заслуживаем большего!», «Вы – наёмники!», «Увидимся на дискотеке» и «Анчелотти, выпускай молодёжку!».

Фанаты «Наполи» вышли на акцию протеста против игроков

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