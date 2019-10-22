Футбол
ЧемпионатФанаты «Олимпиакоса» устроили драку на трибунах
Игра 3-го тура Юношеской лиги УЕФА между «Олимпиакосом» и «Баварией» в Греции едва не была сорвана хулиганами. В концовке матча около 70 радикально настроенных фанатов хозяев устроили провокацию.
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Полсотни фанатов выбежали на поле, прервали матч и избили болельщиков «Баварии»
Lenta.ruвчера в 15:48
Ультрас «Олимпиакоса» избили дубинками фанатов «Баварии» во время матча Юношеской лиги УЕФА
Sport24.ruвчера в 14:52
Болельщики «Олимпиакоса» напали на фанатов «Баварии» в матче Юношеской лиги УЕФА
Чемпионатвчера в 15:23
Фанаты «Олимпиакоса» с битами напали на болельщиков «Баварии» на матче юношеской ЛЧ
Sports.ruвчера в 14:18
Маски, дубинки, кровь. На фанатов «Баварии» напали во время матча Юношеской лиги
Спорт-Экспрессвчера в 14:40
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Происшествия
В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами
В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Lenta.ru вчера в 18:46
Кино
Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости вчера в 05:23
Армия и оружие
Истребитель Су-27 сопроводил американский B-52H над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Су-27 19 октября проконтролировал полет стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США над Черным морем.
Известия 05:14
Армия и оружие
В Турции пока не видят необходимости в новой операции в Сирии
Турция не видит на данном этапе необходимости в новой операции в Сирии в связи с достижением соглашения с РФ по сирийскому урегулированию, говорится в сообщении минобороны страны.
РИА Новости 05:10
Происшествия
Названа возможная причина гибели горняков на руднике «Таймырский»
Во вторник компания "Норильский никель" сообщила, что на руднике "Таймырский" на горизонте минус 1345 метров без признаков жизни были обнаружены три работника, причины их гибели выясняются.
РИА Новости 05:18
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
CyberSport.ru вчера в 10:39
Гаджеты
Intel вдвое снизила цены на HEDT-процессоры Core 9-го поколения
В начале месяца компания Intel снизила цену на 18-ядерный процессор Core i9-10980XE, который стоит сейчас 979 долларов (более 62 тысяч рублей).
Игромания.ру вчера в 15:05
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Общество
В Москве эвакуировали здание Совета Федерации
Корреспондент РИА Новости сообщил, что в здании Совета Федерации в центре Москвы прозвучало объявление об эвакуации.
РИА Новости 05:20
Политика
Путин отметил развитие отношений Египта и России
Президент Владимир Путин отметил, что сегодня отношения Москвы и Каира развиваются весьма успешно.
Экономика сегодня 04:09
Футбол
В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
Sport24.ru 02:17
Общество
Зеленский предложил отменить госмонополию на производство спирта
Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 04:25
Общество
Greenpeace: в Россию начали привозить радиоактивные отходы из Германии
Согласно документу властей немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, с 2019 по 2022 годы в Россию отправят 12 тыс. т урановых хвостов − более тысячи контейнеров и около 20 железнодорожных составов.
Полит.ру 05:57
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фото из ванной
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram фото в ванной.
Московский Комсомолец 05:36
Происшествия
Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе
Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.
RT на русском вчера в 03:48
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 21 октября в 23:49
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов.
РБК 06:15
Общество
Росгвардия оцепила станцию Шиес в Архангельской области
Эхо Москвы 06:00
Происшествия
В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов
Столкновение двух легковых машин произошло на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, в результате аварии пострадали шесть пешеходов и водитель одной из машин, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 06:26
Шоу-бизнес
Решетова показала фигуру через шесть дней после родов
Возлюбленная Тимати призналась, что ей осталось скинуть около семи килограммов Модель и предприниматель Анастасия Решетова показала фигуру через шесть дней после родов.
SM News вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Шоу-бизнес
Наталья Краско чувствует себя использованной после развода
Наташа не скрывает, что чувствует себя использованной, но обиды на Ивана Ивановича не держит.
Bimru.ru 05:32
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
РБК вчера в 04:41
Экономика
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
В прошлом году Вашингтон ввел против автоконцерна санкции, чтобы расчистить рынок для Ford, но эти расчеты полностью провалились.
РИА Новости 01:00
Общество
ЗакС Петербурга одобрил предложение ограничить рекламу в кинотеатрах
Законодательное собрание Петербурга одобрило поправку депутата Дениса Четырбока о внесении изменений в статью 17 федерального закона «О рекламе».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:34