Футбол

ЧемпионатЧемпионатФанаты «Олимпиакоса» устроили драку на трибунах

Олимпиакос — Бавария
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Караискакис»
Юссеф Эль-Араби
23′
34′
Роберт Левандовски
46′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
50′
Тиаго Алькантара
59′
Люка Эрнандес
Жером Боатенг
62′
Роберт Левандовски
Андреас Бухалакис
Максимилиано Ловера
69′
72′
Мануэль Нойер
Рубен Семеду
73′
75′
Корентен Толиссо
Гиоргос Масурас
Мигель Анхель Герреро
79′
Гильерме дос Сантос
79′
86′
Томас Мюллер
Иван Перишич
Мохамед Камара
Лазар Ранджелович
88′
Юссеф Эль-Араби
89′
Игра 3-го тура Юношеской лиги УЕФА между «Олимпиакосом» и «Баварией» в Греции едва не была сорвана хулиганами. В концовке матча около 70 радикально настроенных фанатов хозяев устроили провокацию.
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