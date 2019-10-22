Игра 3-го тура Юношеской лиги УЕФА между «Олимпиакосом» и «Баварией» в Греции едва не была сорвана хулиганами. В концовке матча около 70 радикально настроенных фанатов хозяев устроили провокацию.

Экономика В Петербурге промышленники просят у Смольного 2 млрд рублей Промышленники Петербурга не сумеют без государственной поддержки перевооружить свои предприятия, где более 50% оборудования служит уже 50 лет.

Фигурное катание Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.

Происшествия В родовом ауле Арашуковых задержали родственников экс-сенатора Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января, он обвиняется в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Политика Американский посол на Украине дал показания против Трампа Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.

Происшествия В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Общество Телеканал «Спас» запускает реалити-шоу в монастыре Участникам предлагается провести месяц послушниками в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.

Политика Путин обсудил с Асадом договоренности с Эрдоганом В ходе телефонных переговоров лидеры Сирии и России обсудили положения меморандума о взаимопонимании, который был согласован по итогам переговоров Путина с главой Турции Тайипом Эрдоганом.

Политика Посольство РФ запросило у Госдепа разъяснения о депортации Бутиной Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной на родину, передает ТАСС.

Экономика В резком росте доходов россиян усомнились Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.

Футбол «Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.

Общество К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.

Общество Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.

Кино Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.