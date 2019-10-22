Футбол

ЧемпионатЧемпионатФанаты «Олимпиакоса» устроили драку на трибунах

Игра 3-го тура Юношеской лиги УЕФА между «Олимпиакосом» и «Баварией» в Греции едва не была сорвана хулиганами. В концовке матча около 70 радикально настроенных фанатов хозяев устроили провокацию.
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