Футбол
ЧемпионатФанаты «Олимпиакоса» устроили драку на трибунах
Игра 3-го тура Юношеской лиги УЕФА между «Олимпиакосом» и «Баварией» в Греции едва не была сорвана хулиганами. В концовке матча около 70 радикально настроенных фанатов хозяев устроили провокацию.
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Полсотни фанатов выбежали на поле, прервали матч и избили болельщиков «Баварии»
Lenta.ruвчера в 15:48
Ультрас «Олимпиакоса» избили дубинками фанатов «Баварии» во время матча Юношеской лиги УЕФА
Sport24.ruвчера в 14:52
Болельщики «Олимпиакоса» напали на фанатов «Баварии» в матче Юношеской лиги УЕФА
Чемпионатвчера в 15:23
Фанаты «Олимпиакоса» с битами напали на болельщиков «Баварии» на матче юношеской ЛЧ
Sports.ruвчера в 14:18
Маски, дубинки, кровь. На фанатов «Баварии» напали во время матча Юношеской лиги
Спорт-Экспрессвчера в 14:40
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Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
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Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции: об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
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