Футбол

Газета.RuГазета.RuФанаты «ПСЖ» обратились к Неймару

После завершения прошлого сезона Неймар заявил о желании покинуть команду. Бразилец был намерен вернуться в "Барселону", за которую он выступал до 2017 года, однако клубы не смогли договориться о трансфере. Ранее сообщалось, что фанаты "ПСЖ" угрожают бойкотировать матчи из-за Неймара.
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Ультрас «ПСЖ» – Неймару: «Твой путь искупления будет очень долгим»

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«Путь искупления вины будет долгим». Фанаты «ПСЖ» обратились к Неймару

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Фанаты «ПСЖ» – Неймару: Ты неоднократно унижал наш клуб, у тебя больше нет права на ошибку

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