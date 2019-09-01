Футбол
Газета.RuФанаты «ПСЖ» обратились к Неймару
После завершения прошлого сезона Неймар заявил о желании покинуть команду. Бразилец был намерен вернуться в "Барселону", за которую он выступал до 2017 года, однако клубы не смогли договориться о трансфере. Ранее сообщалось, что фанаты "ПСЖ" угрожают бойкотировать матчи из-за Неймара.
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