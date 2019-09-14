Футбол
Евро-футбол.руФанаты «ПСЖ» оскорбляют Неймара
При оглашении составов фамилию Неймара болельщики «ПСЖ» встретили оглушительным свистом. Кроме того, фанаты оскорбляли бразильского нападающего непосредственно по ходу матча.
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Неймар: «Те же рты, что кричали гадости в отношении меня весь матч, потом воспевали мой гол»
Спорт-Экспрессвчера в 15:36
Неймар набрал 80 очков по системе «гол+пас» в 59 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах
Sports.ruвчера в 15:57
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:14, Вашингтон
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Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.
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Газета.Ru 07:02
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Российская газета 06:21
Финансы
Эксперты назвали точный курс доллара и евро на неделю
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Свободная Пресса вчера в 11:03
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Завершился второй этап поставок компонентов С-400 в Турцию
"15 сентября 2019 года самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400", - заявили в Минобороны.
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Глава курганского штаба Навального задолжал банку 7,5 миллиарда рублей
Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей.
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Американскую пловчиху дисквалифицировали из-за купальника
Купальный костюм стал причиной дисквалификации американской пловчихи Брекинн Уиллис на турнире в Анкоридже, штат Аляска.
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На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря
RT на русском вчера в 03:54
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Украина решила нарастить военный бюджет до 10 млрд долларов
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Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
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Lenta.ru 06:45
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Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости вчера в 03:05
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области
В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
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