Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатФанаты «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Реалом» из-за Неймара

Болельщики «Пари Сен-Жермен» по-прежнему настроены агрессивно по отношению к скандальному форварду команды Неймару, сообщает RMC Sport. По сведениям источника, руководство парижского клуба провело встречу с фанатами, но не сумело смягчить ситуацию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фанаты «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Реалом» из-за Неймара

Чемпионатвчера в 23:55

Ультрас «ПСЖ» угрожают бойкотировать матчи из-за Неймара

Спорт-Экспрессвчера в 16:06

Фанаты «ПСЖ» могут бойкотировать матч с «Реалом». Клуб не разрешил вывесить баннеры против Неймара

Sports.ruвчера в 15:37

Ультрас «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Реалом» в Лиге чемпионов из-за Неймара

Sport24.ruвчера в 22:32

Фанаты «ПСЖ» могут бойкотировать ближайшие матчи из-за Неймара

Евро-футбол.рувчера в 16:34

СМИ: Фанаты «ПСЖ» могут бойкотировать матч с «Реалом» из-за Неймара

Sportbox.RUвчера в 23:09

СМИ: фанаты «ПСЖ» могут бойкотировать матчи из-за Неймара

РИА Новости01:39
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе

В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их.
Газета.Ru вчера в 23:58
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Общество

Налоговая служба заблокировала счета Киркорова

Счета народного артиста России Филиппа Киркорова заблокированы по распоряжению Федеральной налоговой службы страны.
Lenta.ru 02:49
Общество

Исследование: Пекарни обогнали фастфуд по росту расходов россиян

За последний год в России пекарни стали лидерами по росту расходов клиентов, обогнав даже фастфуд.
БИЗНЕС Online 02:39
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru вчера в 01:42
Политика

Сноуден назвал условия для своего возвращения в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20
Политика

Украина проиграла России многолетний спор в ВТО

Украина во Всемирной Торговой Организации (ВТО) проиграла России в споре по антидемпинговым мерам в отношении нитрата аммония.
Sputnik Эстония вчера в 14:00
Экономика

«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Общество

Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться

Вести.Ru вчера в 03:47
Политика

Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского

Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17
Политика

Вскрытые резервные пачки с бюллетенями обнаружили в МО «Озеро Долгое»

Днем 11 сентября наблюдатели перед пересчетом обнаружили вскрытые резервные пачки с бюллетенями в МО «Озеро Долгое», сообщил кандидат от «Яблока» Вячеслав Тутушкин.
МР7.ру вчера в 09:56
Футбол

3 тысячи человек поддержат сборную России в матче против Кипра

Заместитель председателя комитета по маркетингу РФС Илья Фимушкин ожидает, что сборную России в выездном матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром поддержат около 3 тысяч болельщиков.
Спорт-Экспресс 00:33
Политика

Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского

РИА Новости вчера в 14:49
Политика

Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников

Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
Lenta.ru 02:32
Происшествия

Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

РИА Новости вчера в 09:01
Экономика

Регионам, выполнившим майский указ, могут списать часть долгов

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил списать часть задолженности тем регионам, которые эффективно выполняют майский указ президента России Владимира Путина, пишут "Ведомости".
Финмаркет 02:23
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 11 сентября в 01:18
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Здоровье

30 человек в Ростове заразились лихорадкой Западного Нила

По данным на 9 сентября в регионе лихорадкой заболели 72 человека, из них 30 человек- жители Ростова.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:49
Экономика

Леонид Богуславский продал долю в Ozon

Богуславский подтвердил газете, что вышел из капитала компании, но не уточнил размер доли и покупателей.
Ведомости вчера в 20:55
Хоккей

СКА сыграет с ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ

Нева Спорт вчера в 19:09
Происшествия

В Тульской области приставы выволокли адвоката из суда

Приставы силой выволокли адвоката Дмитрия Сотникова из здания Новомосковского городского суда Тульской области.
Дождь вчера в 15:17
Финансы

Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды

В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.
Карелинформ вчера в 15:00
Экономика

Правительство пообещало россиянам новые экономические реформы

Экономический блок правительства объявил программу действий по основным макроэкономическим вопросам как минимум на год.
URA.Ru 00:29
Энергетика

«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
RT на русском вчера в 03:49
Экономика

Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту

Существует предложение Facebook, его так называемая криптовалюта Libra. В нынешних условиях мы должны запретить поддержку Libra в ЕС.
ТАСС 03:13
Политика

Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день

Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Авто

Опубликованы первые снимки салона новейшего кроссовера Genesis GV70

На фото, опубликованным Kurdistan Automotive Blog, интерьер совершенного нового Genesis GV70 выглядит вполне завершенным.
АвтоВзгляд вчера в 05:19
Армия и оружие

Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе

Газета.Ru вчера в 09:37
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное