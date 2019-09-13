Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатФанаты «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Реалом» из-за Неймара

Болельщики «Пари Сен-Жермен» по-прежнему настроены агрессивно по отношению к скандальному форварду команды Неймару, сообщает RMC Sport. По сведениям источника, руководство парижского клуба провело встречу с фанатами, но не сумело смягчить ситуацию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фанаты «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Реалом» из-за Неймара

Чемпионатвчера в 23:55

Ультрас «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Реалом» в Лиге чемпионов из-за Неймара

Sport24.ruвчера в 22:32

«ПСЖ» впервые в сезоне включит Неймара в заявку на матч

Sport.ruвчера в 12:59

Ультрас «ПСЖ» угрожают бойкотировать матчи из-за Неймара

Спорт-Экспрессвчера в 16:06

СМИ: Фанаты «ПСЖ» могут бойкотировать матч с «Реалом» из-за Неймара

Sportbox.RUвчера в 23:09

Фанаты «ПСЖ» могут бойкотировать ближайшие матчи из-за Неймара

Евро-футбол.рувчера в 16:34

Фанаты «ПСЖ» собираются бойкотировать матчи из-за ситуации с Неймаром

Советский спорт07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 12:21, Вашингтон
Происшествия

Карты Google помогли найти человека, пропавшего 22 года назад

Российская газета 10:27
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опроверг информацию о госпитализации актрисы

Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с РИА Новости рассказал, что получил от артистки сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации бредом.
РИА Новости 07:38
Общество

Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро

РИА Новости 08:46
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика

Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что проводимое Зеленским обновление состава ЦИК (все члены комиссии были уволены) может быть связано с выборами на «оккупированных территориях».
РБК 11:42
Спорт

Кремль отреагировал на желание Ольги Фаткулиной продать подарок Путина

Напомним, на днях известная челябинская спортсменка Ольга Фаткулина объявила о своем желании продать BMW, подаренный президентом Владимиром Путиным в прошлом году.
Вечерний Челябинск 08:58
Шоу-бизнес

Врачи отказались отрезать «руки-базуки»

Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Технологии

На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram

На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 09:14
Политика

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Культура

В Киеве состоялся финал конкурса «Мисс Украина-2019»

Финал конкурса красоты "Мисс Украина - 2019" прошёл в Киеве 12 сентября.
Discover24 06:27
Происшествия

Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки

За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ 09:39
Происшествия

Безупречный полицейский начальник устроил крупное ДТП под Москвой

11 сентября сообщалось, что старший следователь по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве погибла в ДТП под Воронежем.
Lenta.ru 12:11
Политика

Минтранс РФ: Россия и Чехия сняли ограничения на полеты

Ограничения по пассажирским авиаперевозкам между российским аэропортом Жуковский и Прагой сняты, сообщила глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
Российская газета 10:13
Футбол

Павлюченко предостерёг Черышева от перехода в РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву не стоит переходить в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 14:29
Музыка

Умер американский певец Эдди Мани

В США скончался певец и композитор Эдди Мани. Он умер в возрасте 70-ти лет, передает издание Variety.
РЕН ТВ 11:04
Политика

Путин дал поручения по итогам визита в Иркутскую область

"Правительственной комиссии для ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области совместно с Центральным банком РФ проработать вопрос с кредитными организациями о реструктуризации кредиторской задолженности граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области", - говорится в перечне поручений.
Интерфакс 10:19
Игры

Epic Games store дарит Conarium. Следующей игрой станет проект-загадка

Получить игру можно через авторизацию в Epic Games Store, после чего на странице Conarium кликнуть по кнопке «Бесплатно».
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:20
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Главной целью самопровозглашенной ДНР является максимальная интеграция в российское пространство, а в идеале - вхождение республики в состав РФ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru 05:48
Финансы

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Политика

В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России

В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Здоровье

Кардиолог рассказал, как помидоры могут навредить здоровью

Гандрих не оспаривает свойства томатов предупреждать рак, но в книге «Парадокс растений» пишет, что помимо ликопена в помидорах содержатся лектины – разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей.
Вечерний курьер 06:55
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия 11 сентября в 19:55
Наука

Лекарство от диабета восстанавливает мозг после инсульта

Исследование показало, что препарат метформин, который применяется для снижения сахара в крови, способствует восстановлению мозга после травм, передает Science Advances.Как показали эксперименты на мышах, благоприятное воздействие на мозг в результате применения метформина было зафиксировано только у самок.
Medical Note 11:34
Общество

Владелец сервиса Tik Tok открыл офис в России

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит популярная социальная сеть для создания коротких видео Tik Tok, открыла офис в Москве, сообщил РБК источник, знакомый с планами компании.
РБК 10:47
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Футбол

Новичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы

Газета.Ru 03:19
Энергетика

«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России

ТАСС 02:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное