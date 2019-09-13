Лига чемпионов
ЧемпионатФанаты «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Реалом» из-за Неймара
Болельщики «Пари Сен-Жермен» по-прежнему настроены агрессивно по отношению к скандальному форварду команды Неймару, сообщает RMC Sport. По сведениям источника, руководство парижского клуба провело встречу с фанатами, но не сумело смягчить ситуацию.
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Ультрас «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Реалом» в Лиге чемпионов из-за Неймара
Sport24.ruвчера в 22:32
Фанаты «ПСЖ» могут бойкотировать матчи со «Страсбуром» и «Реалом» из-за запрета критиковать Неймара
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