Футбол
Sportbox.RUФанаты «ПСЖ» забросали Неймара мусором в матче с «Лионом»
"ПСЖ" в гостях обыграл "Лион" в матче 6-го тура лиги 1. Встреча завершилась победой парижан с минимальным счетом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Неймара принес «ПСЖ» победу над «Лионом». Паредес на поле не вышел
Спорт-Экспресс22 сентября в 16:58
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:35, Вашингтон
Наука
В Самаре создан лазер для защиты планеты от астероидов
Актуальные Новости 03:13
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Политика
Комиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США.
RT на русском 02:22
Футбол
Уткин оценил идею назначить украинца Парфенова тренером «Спартака»
Ранее в СМИ появились публикации, что Парфенов может заменить Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака».
РБК 02:06
Шоу-бизнес
Врачи признали, что опухоль Заворотнюк неоперабельная
Опухоль в голове актрисы является неоперабельной. Об этом сообщает ряд отечественных изданий со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Vologda-poisk.ru 00:44
Происшествия
В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости вчера в 06:11
Происшествия
Эвакуация с горевшей в Тихом океане плавбазы «Петр Житников» завершена
Интерфакс вчера в 21:08
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Политика
У Курта Волкера есть план «возвращения» Крыма Украине
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что киевские власти могут вернуть Донбасс и Крым в случае дальнейшей интеграции с Европой и НАТО.
Русская Планета 00:09
Экономика
АКРА присвоило суверенный рейтинг Российской Федерации
Долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте присвоены на уровне международной шкалы АКРА А–, прогноз «стабильный», краткосрочные — на уровне S1 также со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 15:11
Политика
Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги
News.ru вчера в 13:57
Армия и оружие
Российский истребитель шестого поколения станет беспилотным
Генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов сообщил, что в России началась разработка истребителя шестого поколения.
Pravda.Ru вчера в 03:02
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Политика
Янукович готовится вернуться на Украину, заявил адвокат
Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк.
РИА Новости 02:36
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 22 сентября в 14:10
Происшествия
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена
В Петербурге на станции "Площадь Александра Невского" пассажир упал на пути перед идущим поездом.
Российская газета вчера в 17:41
Происшествия
В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист
Вести.Ru 01:51
Гаджеты
Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi продемонстрировала уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:30
Экономика
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
РБК вчера в 17:00
Политика
Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства
Газета.Ru вчера в 21:00
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Футбол
Месси признан лучшим футболистом по версии ФИФА
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА.
BFM.ru 02:59
Шоу-бизнес
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный доктор рассказал, что в молодости всегда думал, что продолжительность жизни ракового больного зависит от количества метастазов и локализации опухоли.
iReactor вчера в 19:53
Общество
Умер продюсер «Симпсонов» и «Рика и Морти»
Продюсер Джоэл Мендел скончался в возрасте 54 лет.
Lenta.ru 03:03