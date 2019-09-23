Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUФанаты «ПСЖ» забросали Неймара мусором в матче с «Лионом»

"ПСЖ" в гостях обыграл "Лион" в матче 6-го тура лиги 1. Встреча завершилась победой парижан с минимальным счетом.
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