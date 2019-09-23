Футбол
Sportbox.RUФанаты «ПСЖ» забросали Неймара мусором в матче с «Лионом»
"ПСЖ" в гостях обыграл "Лион" в матче 6-го тура лиги 1. Встреча завершилась победой парижан с минимальным счетом.
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Общество
Эмилия Кларк выбрала для «Эмми» платье с откровенным верхом
Телепрограмма 03:19
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Здоровье
В Москве повторился скандал с выселением онкобольных детей
Жильцы одного из домов на Пролетарском проспекте требуют выселения из арендованной квартиры семьи с онкобольными детьми - подопечными фонда "Добрый дом".
ТВ Центр 08:24
Происшествия
Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста
Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 200 доступен в России
Модель получила новые колесные диски, иной цвет кузова ("черный перламутр") и усовершенствованный противоугонный комплекс.
SpeedMe 13:35
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика
Раскол в расколе: бывший митрополит ПЦУ обвинил Епифания во лжи
В публичной лжи обвинил предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания бывший митрополит ПЦУ Иоасаф 22 сентября в своей публикации в сообществе «За Українську Церкву» в социальной сети Facebook.
Красная весна вчера в 10:24
Политика
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Петросян заявил, что не может попасть в свой дом
РИА Новости 06:13
Здоровье
Саратовские главврачи: гигантские доходы, жилье за границей и земельные участки
Игорь Салов, главный врач Городской клинической больницы №1 - доход в 2018 году составил 2.388.864,59 руб. (199.072,05 руб./мес.), - владеет шестью земельными участками общей площадью 2.753,9 кв. метров, - пятью домами общей площадью 619,3 кв. метра, - пятью квартирами площадью 231,9 кв. метр, - гаражом 37,7 кв. метров, - двумя нежилыми помещениями 64,95 кв. метров.
Саратов 24 08:43
Политика
Уточнен порядок подготовки нормативных правовых актов
Изменения направлены на повышение эффективности деятельности органов государственной власти по разработке проектов нормативных правовых актов (далее также НПА), а также на установление особенностей подготовки и принятия НПА, разрабатываемых в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины".
Гарант 07:50
Общество
В Германии начался фестиваль пива «Октоберфест»
Фестиваль пива "Октоберфест" — крупнейший в мире — начался в субботу на юге Германии, в Мюнхене.
РЕН ТВ 21 сентября в 06:22
Хоккей
Пойнт подписал контракт с «Тампой» с зарплатой $ 6,75 млн в год
Среднегодовая зарплата игрока, находившегося в статусе свободного агента, составит $ 6,75 млн.
Чемпионат 13:05
Происшествия
Похищенных в Камеруне моряков освободили
ТАСС вчера в 06:23
Политика
Украинская делегация официально отказалась от сессии ПАСЕ
Делегация Украины официально отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 12:18
Экономика
Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией
Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.
Газета.Ru 01:39
Политика
Госдеп возложил на Украину проблему возвращения Крыма
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону заявил представитель администрации США на Украине Курт Волкер, отвечая на вопрос, что делать, если Киев откажется от выполнения Минских соглашений.
Новый День 12:14
Здоровье
Эксперт связал развитие рака с употреблением продуктов с глицидолом
Глицидиловые эфиры формируются в растительных маслах и жирах, подвергаемых обработке при высоких температурах, критически опасный уровень глицидиловых эфиров выявлен в техническом пальмовом масле, следует из раздаточных материалов к пресс-конференции.
РИА Новости 08:11
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Общество
В России создали искусственное мясо
BFM.ru 05:37
Кино
Опубликован трейлер фильма Юрия Быкова «Сторож»
Piter.tv 07:56
Кино
Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг
В США 21 сентября умер актер и кинопродюсер Сид Хэйг. Об этом сообщила супруга 80-летнего кинематографиста.
Культуромания 08:42
Армия и оружие
ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан
Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ 05:47