Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruФанаты «Реала» ответили Бэйлу на его празднование с баннером

Фанаты «Реала» ответили хавбеку Гарету Бэйлу, нарисовав свой плакат.
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Зинедин Зидан
Нам нужна поддержка болельщиков. Лучших игроков порой освистывают, а Бэйл вошел в игру хорошо и должен продолжать работать. Вокруг него слишком много шума.
— Зинедин Зидан, французский футболистODDS.ru 00:40

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