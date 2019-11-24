Нам нужна поддержка болельщиков. Лучших игроков порой освистывают, а Бэйл вошел в игру хорошо и должен продолжать работать. Вокруг него слишком много шума.

Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на его празднование с баннером

Политика Китайский шпион раскрыл детали секретных операций Пекина Китайский шпион решил выдать детали секретных операций Пекина в обмен на политическое убежище в Австралии, пишет The Sydney Morning Herald.

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Происшествия Мэра Тулуна выписали из больницы после ДТП Мэр Тулуна находился за рулём автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате ДТП погибла жена чиновника.

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Происшествия В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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