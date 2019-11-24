Футбол
Bookmaker-ratings.ruФанаты «Реала» ответили Бэйлу на его празднование с баннером
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Нам нужна поддержка болельщиков. Лучших игроков порой освистывают, а Бэйл вошел в игру хорошо и должен продолжать работать. Вокруг него слишком много шума.
— Зинедин Зидан, французский футболистODDS.ru 00:40
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Китайский шпион раскрыл детали секретных операций Пекина
Китайский шпион решил выдать детали секретных операций Пекина в обмен на политическое убежище в Австралии, пишет The Sydney Morning Herald.
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Матч Федерера и Зверева в Мехико установил новый рекорд посещаемости
В Мехико на крупнейшей арене для корриды состоялся выставочный матча Роджера Федерера и Александра Зверева.
Авто
Стало известно, когда в России появится премиальный кроссовер от Chery
Люксовый китайский кроссовер Chery Exeed TXL прибудет в салоны российских дилеров марки в 3-м квартале 2020 г. Сейчас автомобиль проходит необходимую сертификацию для получения «Одобрения типа транспортного средства».
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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Происшествия
Мэра Тулуна выписали из больницы после ДТП
Мэр Тулуна находился за рулём автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате ДТП погибла жена чиновника.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" на выезде встретился с "Уфой". Матч завершился ничьей со счетом 1:1.
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала маму без фотошопа
Актриса Ксения Алферова решила продемонстрировать, как выглядит ее знаменитая мама Ирина Алферова без прикрас.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Происшествия
В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Общество
В Брянске нашли предполагаемого участника жестокой казни в Сирии
Гаджеты
Процессор Ambarella внутри DJI Mavic Mini усиливает ожидания относительно Mavic 3 Pro
Судя по всему, DJI решила не использовать чипы Ambarella для DJI Mavic 2 Pro, а вместо этого задействовала более дешёвый процессор малоизвестного производителя.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе фронтмена Rammstein
Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
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Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
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Вайкуле осталась недовольна аплодисментами на «Золотом граммофоне»
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Мужчина умер в мучениях после того, как его лизнула собака
Хоккей
Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч
Политика
В оборонных ведомствах Германии и Украины нормандскую встречу
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и статс-секретарь Минобороны ФРГ по вопросам вооружения Бенедикт Циммер обсудили в рамках международного форума по безопасности в Галифаксе предстоящую встречу в "нормандском формате" по Донбассу (РФ, Украина, ФРГ и Франция) и безопасность в Черноморском регионе, сообщила пресс-служба минобороны Украины.
Политика
На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму
Крым рассматривается Москвой как военная база, которая призвана «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась в театре.