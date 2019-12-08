РПЛ

Телеканал 360°Телеканал 360°Фанаты «Рубина» и «Сочи» покинули стадион во время матча

Сочи — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Душан Лагатор
39′
46′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
49′
Евгений Марков
Александр Карапетян
Антон Заболотный
52′
Никита Бурмистров
Никита Колдунов
62′
Никита Колдунов
63′
Алексей Померко
Ибрагим Цаллагов
74′
84′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
85′
Евгений Марков
87′
Александр Зуев
Николай Кипиани
Встреча «Сочи» — «Рубин» прошла 8 декабря, счет 1:1. «Болельщики, приехавшие поддержать нашу команду в матче „Сочи“ — „Рубин“, покинули свою трибуну на 30-й минуте встречи в знак солидарности с болельщиками других клубов РПЛ», — говорится в посте в соцсети.
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