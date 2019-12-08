Встреча «Сочи» — «Рубин» прошла 8 декабря, счет 1:1. «Болельщики, приехавшие поддержать нашу команду в матче „Сочи“ — „Рубин“, покинули свою трибуну на 30-й минуте встречи в знак солидарности с болельщиками других клубов РПЛ», — говорится в посте в соцсети.

Фанаты «Рубина» и «Сочи» покинули стадион во время матча

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