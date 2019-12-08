РПЛ
Телеканал 360°Фанаты «Рубина» и «Сочи» покинули стадион во время матча
Душан Лагатор
|39′
|46′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
|49′
Евгений Марков
Александр Карапетян
Антон Заболотный
|52′
Никита Бурмистров
Никита Колдунов
|62′
Никита Колдунов
|63′
Алексей Померко
Ибрагим Цаллагов
|74′
|84′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
|85′
Евгений Марков
|87′
Александр Зуев
Николай Кипиани
Сочи
Расстановка 4‑5‑1
12
Заболотный
25
Новосельцев
45
Миладинович
32
Мевля
13
Кудряшов
77
Полоз
15
Цаллагов
8
Колдунов
94
Лагатор
17
Мостовой
9
Заболотный
22
Дюпин
33
Данченко
3
Плиев
80
Сорокин
71
Поярков
6
Башкиров
10
Коновалов
18
Могилевец
21
Кварацхелия
20
Марков
70
Кипиани
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Встреча «Сочи» — «Рубин» прошла 8 декабря, счет 1:1. «Болельщики, приехавшие поддержать нашу команду в матче „Сочи“ — „Рубин“, покинули свою трибуну на 30-й минуте встречи в знак солидарности с болельщиками других клубов РПЛ», — говорится в посте в соцсети.
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