Футбол

Life.ruLife.ruФанаты Шотландии начали уходить со стадиона после двух голов России

Сборная России на второй тайм против шотландцев вышла совсем другой командой. В течение трёх минут подопечные Станислава Черчесова забили два мяча: отличились Артём Дзюба и Магомед Оздоев. Фанаты сборной Шотландии так расстроились, что начали потихоньку покидать чашу "Лужников".
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Россия — Шотландия — 4:0, Евро-2020, Дзюба, Оздоев, Комличенко

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Фанаты Шотландии начали уходить со стадиона после двух голов России

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