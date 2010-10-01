Футбол
Life.ruФанаты Шотландии начали уходить со стадиона после двух голов России
Сборная России на второй тайм против шотландцев вышла совсем другой командой. В течение трёх минут подопечные Станислава Черчесова забили два мяча: отличились Артём Дзюба и Магомед Оздоев. Фанаты сборной Шотландии так расстроились, что начали потихоньку покидать чашу "Лужников".
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«Лучший игрок? Команда. Однозначно». Дмитрий Черышев отметил гол Дзюбы и уверен в победе над Кипром
Sportbox.RU10 октября в 18:41
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Армия и оружие
Путин ответил на вопрос о новой холодной войне
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
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Теннис
Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Известия 07:11
Армия и оружие
Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах гражданах Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 18 турецких граждан погибли в результате обстрелов со стороны курдских формирований.
RT на русском 08:30
Общество
Жених обманул невесту, которая ради свадьбы набрала кредитов
Счастливая невеста пообещала взять на себя часть расходов. Свадьбу она хотела провести с шиком, несмотря на то, что денег не было.
Комсомольская правда 04:30
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.
Евро-футбол.ру 07:46
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Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ
RT на русском 07:48
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 11 октября в 11:41
Гаджеты
Найден оригинальный способ превратить iPhone XS в iPhone 11 Pro
ГЛАС.RU вчера в 13:35
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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Политика
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями тайфуна в Японии
Президент России Владимир Путин направил в воскресенье телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Синдзо Абэ, отметив большое число человеческих жертв и масштабные разрушения, вызванные тайфуном "Хагибис".
ТАСС 06:30
Авто
Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи
SpeedMe 10 октября в 02:17
Политика
Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России
По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
RT на русском 07:49
Армия и оружие
Курды сообщили о бегстве из лагеря в Сирии семей боевиков ИГ
Аргументы и Факты 06:20
Политика
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни.
Профиль вчера в 09:40
Хоккей
Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока, ему наложили 20 швов
Легендарный нападающий Уэйн Гретцки несколько дней назад упал в обморок. По его словам, он просто рухнул на пол.
Спорт-Экспресс 03:38
Происшествия
В Японии выросло число пострадавших от тайфуна «Хагабис»
В Японии от тайфуна «Хагабис» погибли как минимум два человека, еще около 70 пострадали, сообщает 12 октября Kyodo.
REGNUM вчера в 10:05
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59
Космос
НАСА показало свой самый сложный космический скафандр
Знаменитое видео Джина Сернана, последнего человека, который ходил по Луне, показывает американского астронавта как кролика, прыгающего по лунной поверхности, - и это одна из проблем, которую NASA надеется устранить с помощью нового дизайна скафандра.
Рязань Вести 05:58
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
РИА Новости 03:47
Шоу-бизнес
Дарья Мороз поздравила свою мачеху Викторию Исакову с 43-летием
Вчера свой 43-й день рождения отпраздновала Виктория Исакова. С самого утра актрису в соцсетях стали поздравлять родные и друзья.
Вокруг ТВ 06:30
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.
РИА Новости 03:18
Политика
В Госдуме прокомментировали слова МИД Британии о «российской агрессии»
К общим проблемам Морозов отнес борьбу с мировым терроризмом, с которым Россия и страны НАТО должны бороться сообща, сообщает RT.
ФедералПресс 02:09
Транспорт
Перебои в работе интернета парализовали работу аэропорта Кольцово
В аэропорту Кольцово в 13:40 возникли перебои в « работе сети интернет, что негативно сказывалось на функционировании ряда сервисов аэропорта », сообщили ЕТВ в пресс-службе воздушной гавани.
Екатеринбург-ТВ 06:59
Происшествия
В Томской области задержали подозреваемого в серии нападений на женщин
Оперативники Томской области задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 13 лет, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.
Интерфакс 07:42
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Политика
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.
РИА Новости вчера в 09:40
Единоборства
Менеджер Хабиба и Энтони Петтис устроили драку на PFL 7
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, подрался с бывшим чемпионом организации Энтони Петтисом и его менеджером Абрахамом Кавой.
Sports.ru 02:22