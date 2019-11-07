Происшествия
Sport24.ruФанаты «Селтика» получили ножевые ранения в Риме перед игрой с «Лацио»
Два фаната шотландского «Селтика» получили ножевые ранения в центре Рима перед матчем Лиги Европы против «Лацио». Как сообщает Sky Sports, болельщики 52 и 35 лет поучаствовали в драке рядом с пабом. По словам свидетелей, на фанатов «Селтика» напали 4-5 людей в масках с холодным оружием.
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Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Происшествия
В Ростове 12-летний незрячий мальчик от одиночества звонил в МЧС
В Ростове 12-летний незрячий мальчик от одиночества звонил в МЧС. Спасатели нашли время, чтобы приехать и пообщаться с ребенком.
Происшествия
В полицию Петербурга заявили о похищении сына топ-менеджера «Газпрома»
Петр Ковалев / ТАСС В Санкт-Петербурге 36-летняя гражданка Эстонии заявила о похищении ребенка из детского сада.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике
Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
Здоровье
Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты
Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
Общество
На митинге КПРФ в Петербурге задержали депутата ЗакСа Ходунову
В Петербурге на митинге, который был посвящен 102-й годовщине Октябрьской революции, задержали первого секретаря горкома КПРФ, депутата Законодательного собрания города Ольгу Ходунову.
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили падение
В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Киберспорт
В Epic Games Store бесплатно раздают Ruiner и Nuclear Throne
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Политика
Американские СМИ назвали самое опасное российское оружие
Российская система управления малыми беспилотниками для массированного удара «Стая-93» представляет собой серьезную опасность для потенциального противника, сообщает американский журнал Popular Mechanics.
Технологии
В Китае заявили о начале разработки сети 6G
В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Футбол
Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.
Наука
В США идут испытания CRISPR-терапии рака
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
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