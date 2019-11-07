Происшествия

Sport24.ruSport24.ruФанаты «Селтика» получили ножевые ранения в Риме перед игрой с «Лацио»

Два фаната шотландского «Селтика» получили ножевые ранения в центре Рима перед матчем Лиги Европы против «Лацио». Как сообщает Sky Sports, болельщики 52 и 35 лет поучаствовали в драке рядом с пабом. По словам свидетелей, на фанатов «Селтика» напали 4-5 людей в масках с холодным оружием.
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