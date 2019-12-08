Пресс-служба "Рубина" в твиттере сообщает, что болельщики казанского клуба так же присоединились к акции и ушли со стадиона. Ранее в первом тайме матчей 19 тура РПЛ в знак протеста трибуны стадионов покинули фанаты "Зенита", "Динамо", ЦСКА, "Краснодара", "Уфы" и других клубов.

Болельщики «Сочи» и «Рубина» покинули стадион на 30-й минуте матча

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