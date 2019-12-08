РПЛ

BobsoccerBobsoccerБолельщики «Сочи» и «Рубина» покинули стадион на 30-й минуте матча

Сочи — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Душан Лагатор
39′
46′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
49′
Евгений Марков
Александр Карапетян
Антон Заболотный
52′
Никита Бурмистров
Никита Колдунов
62′
Никита Колдунов
63′
Алексей Померко
Ибрагим Цаллагов
74′
84′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
85′
Евгений Марков
87′
Александр Зуев
Николай Кипиани
Пресс-служба "Рубина" в твиттере сообщает, что болельщики казанского клуба так же присоединились к акции и ушли со стадиона. Ранее в первом тайме матчей 19 тура РПЛ в знак протеста трибуны стадионов покинули фанаты "Зенита", "Динамо", ЦСКА, "Краснодара", "Уфы" и других клубов.
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