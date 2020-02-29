Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Футбол «Лацио» победил «Болонью» и вышел в лидеры Серии А Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над «Болоньей» (2:0) в матче 26-го тура итальянской Серии А. Счет на 18-й минуте открыл испанский хавбек Луис Альберто, а спустя три минуты аргентинец Хоакин Корреа удвоил его.

Политика В Турции назвали возможные даты встречи Путина и Эрдогана Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Политика Путин обсудил с Роухани ситуацию в Идлибе По информации офиса президента Ирана, Хасан Рухани сказал Владимиру Путину, что ситуация в Идлибе не должна стать предлогом для американского вмешательства.

Спорт Большунов стал вторым в индивидуальной гонке на КМ в Лахти Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км в рамках Кубка мира в финском Лахти.

Футбол Зенит — Локомотив 0:0 Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был удален со скамейки запасных в матче 20 тура с "Зенитом".

Единоборства Кадыров оценил удар Емельяненко Как сообщается на сайте «Газета.ru», Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением об Александре Емельяненко.

Общество Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

Экономика В России могут внести изменения в закон о валютном регулировании Кабинет министров страны одобрил поправки в закон о валютном регулировании, а также о контроле для снижения административной нагрузки на экспортеров из РФ, сообщает Газета.ru.

Биатлон Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.

Музыка Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.

Армия и оружие Турецкие беспилотники поддерживают атаки боевиков в Идлибе Турецкие беспилотники обеспечивают огневую поддержку при атаках, совершаемых боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран – ред.) и союзных бандформирований на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.

Общество Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой и раскритиковал прокалывание интимных мест.

Здоровье Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.