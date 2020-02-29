Происшествия

РБКРБКФанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Болельщики «Спартака» и «Динамо» дерутся возле троллейбуса. Видео с камер

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Полиция задержала нескольких участников драки футбольных фанатов в Москве

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Драка между фанатами произошла у стадиона «Динамо» в Москве

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Видео массовой драки фанатов «Спартака» и «Динамо» в метро появилось в Сети

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Полиция задержала нескольких участников драки футбольных фанатов

Москва 2410:01

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

РБК10:23

Видео: фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили потасовку в метро

РЕН ТВ08:48
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
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В США назвали ядерный удар по России смертельно опасным

Газета.Ru 14:24
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Политика

Пушков рассказал о важности того, что Путин ответил Эрдогану

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
РИА Новости 10:39
Политика

Границы Турции с ЕС пересекли более 47 тыс. беженцев

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Общество

В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
РИА Новости 16:43
Политика

Украинцам ужесточили правила поездок в Россию

С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
РБК 19:09
Общество

Борис Джонсон женится и в очередной раз станет отцом

У Бориса Джонсона, которому 55 лет, есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер.
Коммерсантъ 12:57
Политика

Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

Известия 15:08
Общество

Ряд законов вступил в силу в России с 1 марта

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости 18:24
Политика

Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

"Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:57
Шоу-бизнес

Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми

На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Газета Кемерова вчера в 23:50
Общество

Более 40 тысяч человек посетили парк «Остров мечты» в день открытия

Парк развлечений "Остров мечты" в день открытия посетили более 40 тысяч человек, рассказал председатель совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев.
Москва 24 09:43
Происшествия

В Иране жители попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

Газета.Ru 09:57
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В парламент Франции внесли вопрос о вотуме недоверия правительству

Французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Непокоренная Франция» внесли в парламент страны вопрос о вотуме недоверия правительству.
РБК 18:48
Авто

В России под налог на роскошь попали Honda и Mazda

Кубанские новости вчера в 13:22
Общество

Сахалин просит ограничить сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса

Власти Сахалина обратятся в правительство России с просьбой ограничить транспортное сообщение с японским Хоккайдо с 5 марта из-за распространения там коронавируса.
Коммерсантъ 06:49
Здоровье

На Урале дети с СМА получат бесплатный доступ к новому лекарству

Минздрав Свердловской области решает вопрос о бесплатном обеспечении швейцарским препаратом Рисдиплам детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), сообщила заместитель министра Елена Чадова.
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Политика

Трамп хочет провести саммит с лидерами России и Китая

Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции - пятью постоянными членами Совета безопасности ООН - для обсуждения контроля над вооружениями, приводит Reuters слова высокопоставленного представителя американской администрации.
Газета.Ru 05:56
Биатлон

Президент СБР Драчев обсудит с руководством IBU дело Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев встретится с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) и обсудит дело российского биатлониста Александра Логинова.
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Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Общество

В Ватикане ответили на слухи о коронавирусе у помощников Папы Римского

Газета.Ru 16:24
Хоккей

«Тампа-Бэй» обыграла «Калгари». Кучеров и Сергачев отдали по два паса

Защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров имеют прямое отношение к двум первым шайбам "молний".
Вести.Ru 18:58
Армия и оружие

Названа защита российских самолетов в Сирии

Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
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Футбол

Прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ

Газета.Ru 14:53
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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru вчера в 11:12
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:12
Происшествия

Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Газета.Ru 01:07
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