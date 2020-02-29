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РБКФанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал матч своей команды против "Ростова", передает официальный сайт грозненской команды.
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Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награждены за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.