Происшествия

РБКРБКФанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Видео массовой драки фанатов «Спартака» и «Динамо» в метро появилось в Сети

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Видео: фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили потасовку в метро

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